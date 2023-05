9 maggio, l’impegno del Comune a celebrare “un’altra bandiera”: quella dell’Unione Europea

Genova. Il prossimo 9 maggio il Comune di Genova celebrerà l’Unione europea esponendo, nei punti nevralgici della città e nel cortile di palazzo Tursi, la bandiera comunitaria. Inoltre saranno avviati eventi di divulgazione per per far conoscere al grande pubblico le istituzioni europee che operano per la promozione dei valori europei.

E’ l’impegno preso dall’amministrazione dopo che il consiglio comunale di oggi ha votato un ordine del giorno, proposto dalla consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi. Il documento, dopo alcune settimane di trattative, è stato approvato da tutta l’aula fuorché da Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione).

La data del 9 maggio è quella della “Dichiarazione Schuman”, considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

“Questa giornata del 9 maggio è diventata perciò un simbolo che, insieme alla bandiera, all’inno, al motto e alla moneta unica, identifica l’entità politica dell’Unione Europea”, dice Viscogliosi. “La festa è l’occasione per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini e i popoli dell’Unione fra di loro”.