“La pizza di Egizio – la prima quella sottile” compie 50 anni e apre un asporto

Genova. La storica pizzeria genovese “La pizza di Egizio – la prima quella sottile” in via Bolzano a Quinto, giovedì 25 maggio festeggia 50 anni di attività e per l’occasione inaugura un secondo nuovo locale dedicato al domicilio e all’asporto in piazza Sturla 11R.

“Ci troverete, operativi a brevissimo, in piazza Sturla 11R dove Dani il fratello di Sibo, pizzaiolo del locale di Quinto, Pol e Giada saranno lieti di sfornare la vostra “sottile” preferita con la stessa qualità di sempre perché, oltre all’esperienza di famiglia portata da Daniele, tutta la preparazione della linea sarà curata e preparata ogni giorno nel locale di Quinto dove, ancora oggi, Egi coccola il suo impasto come se fosse la prima volta che lo mette su” scrivono i titolari sulle proprie pagine social.

Poi proseguono: “Siamo la terza generazione che porta fieramente avanti l’intuizione del nonno Pupi, quella pizza sottilissima che oggi amate in moltissimi. Il suo sogno era quello di dimostrarne la “genovesitá”, tant’é vero che arrivó a trovare alcuni “documenti” che facevano risalire la sfoglia lievitata e condita (ovviamente senza pomodoro), tirata così sottile da poter passare sotto le porte delle patrie galee, al 1345″.

“Siamo davvero fierissimi di aver portato avanti fino ad oggi quell’idea che, insieme e dopo il nonno, fu migliorata da papà Egi ed oggi, da ormai 10 anni, è passata a noi: un’idea di tradizione, storia, attaccamento al territorio, all’idea di qualità e digeribilità che abbiamo voluto mantenere tale e sviluppare in termini di contemporaneità. Siamo orgogliosi e lieti di essere riusciti a portare quest’idea antica fino ad oggi e questo, oltre al nostro impegno, é grazie al Vostro prezioso gradimento del nostro lavoro” concludono infine.

foto: pagina Facebook La Pizza di Egizio – la prima, “quella sottile”