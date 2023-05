118 Genova e Tigullio, Gratarola a Garibaldi (Pd): “Ipotesi valutata dopo approfondita interlocuzione”

Genova. “Un’approfondita interlocuzione con i territori ha portato a rivalutare l’ipotesi del disegno iniziale di un atto che, peraltro, è tutt’ora modificabile. Come diceva Russell Lowell, ‘Solo gli stupidi non cambiano mai opinione'”.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola replica così alla nota diffusa dal capogruppo del Partito Democratico in merito alla nuova organizzazione delle centrali operative del 118 in Liguria, discussa oggi in Commissione regionale Salute all’interno della condivisione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale approvato in bozza dalla Giunta, ma di cui è ancora in corso l’iter di confronto indispensabile per giungere poi all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea legislativa.

“Come abbiamo ribadito più volte – prosegue l’assessore – la necessità di ridurre le centrali operative del 118 nasce dal Decreto Ministeriale 70 del 2015 ripreso all’interno del Piano Socio Sanitario. Il numero si dovrà ridurre da cinque a tre che saranno così suddivise: una al centro, una a ponente e una a levante. Quella al centro evidentemente resterà a Genova, mentre per il ponente e per il levante la riflessione è aperta. Fossilizzarsi sul luogo della collocazione della centrale è del tutto fuorviante: non siamo infatti di fronte ad una struttura sanitaria con letti e degenza, ma ad una realtà funzionale, strategica, di coordinamento, che risponde alle esigenze del cittadino inviando, dove serve e nel più breve tempo possibile, il mezzo di soccorso più idoneo e appropriato rispetto all’intervento in corso. Poiché il numero di mezzi di soccorso sul territorio non cambia e, anzi, questa razionalizzazione punta in prospettiva a potenziarli, nulla muta per i liguri”.

“Nella specifica riflessione dedicata alla nuova centrale operativa del Levante – sottolinea l’assessore – è emersa, proprio grazie al confronto continuo, una chiara volontà organizzativa del Tigullio di legarsi a Genova, considerato anche che le due attuali centrali insistono sotto la giurisdizione della medesima Prefettura, facilitando le attività di coordinamento in caso di necessità. Il nuovo orientamento manifestato oggi in Commissione – conclude – è dunque quello di lasciare una centrale operativa alla Spezia e di consolidare l’attività sinergica tra le centrali di Genova e del Tigullio. Resta invece per il Ponente l’orientamento di studiare la collocazione migliore dopo un’attenta valutazione dei territori coinvolti”.