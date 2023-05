1° maggio, dal corteo internazionalista alla festa Cgil ai Luzzati tra politica e musica

Genova. Si è aperto, come ogni anno, con il corteo internazionalista di Lotta Comunista, nel centro storico di Genova, questo 1° maggio 2023, giornata del lavoro e dei lavoratori.

Il percorso. Il corteo, animato dalle bandiere rosse, è partito da piazza Raibetta, a Caricamento, per dirigersi verso piazza De Ferrari attraverso via San Lorenzo, via Petrarca, via Dante e via Fieschi. Visto il passaggio in strade quasi esclusivamente pedonali non ci saranno sostanziali modifiche per la viabilità. Quest’anno il tema del corteo è ancora l’opposizione a ogni tipo di riarmo e a ogni tipo di nazionalismo in nome dell’unione dei proletari.

“Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. La giornata del 1° maggio – culmine di un ponte festivo – a Genova si sovrappone alla chiusura dei Rolli Days e, nonostante il tempo grigio, le strade della città sono affollate di turisti e cittadini. Tutti invitati dalla Cgil, nel pomeriggio, ai giardini Luzzati per una festa dedicata – anche – ai 75 anni dalla promulgazione della Costituzione. “Un modo – sottolineano dalla Camera del Lavoro – per ricordare i valori e l’attualità dei principi sui quali è fondata la Carta costituzionale e in particolare il diritto al lavoro”. Si parte alle 18.30 e si va avanti fino a sera tra attualità, musica, lavoro e food. Alle 20.30 concerto di Paolo Bonfanti con i The Groove Makers.

Trenta stelle al merito ad altrettanti lavoratori. La prefettura di Genova ogni anno insignisce alcuni genovesi della “stella” al merito per come hanno portato avanti il loro lavoro nella vita. Quest’anno niente cerimonia a palazzo – il Quirinale ha deciso di posticiparla a dicembre – ma il prefetto Franceschelli ha comunque comunicato i nomi dei genovesi e liguri che hanno ricevuto l’onorificenza.

I nomi.

Assandri Marcella – Verallia Italia-Savona

Vicenzo Benza – Intesa San Paolo-Imperia

Alessandro Berta – Unione Industriali-Savona

Andrea Bignone – Fincantieri-Genova

Roberto Cantatore – Hitachi Rail Sts-Genova

Roberto Casazza – Tim-Genova

Marcello Daglio – Mastelli-Imperia

Maurizio Damonte – Banca Passadore-Genova

Massimiliano De Santis – Leonardo-La Spezia

Rosanna Di Tomaso – Leonardo-La Spezia

Giuliano Faloia – E-Distribuzione-La Spezia

Giancarlo Ghilino – Leonardo-Genova

Marina Levratto – Poste Italiane-Genova

Marco Licofonte – Elsel-La Spezia

Maria Cristina Ligutti – Cna-Massa Carrara

Pietro Luna – Ferrero-Alba

Antonella Macuz – Leonardo-La Spezia

Barbara Meriggioli – Leonardo-Genova

Federico Guglielmo Modica – Leonardo-Genova

Marina Moscardini – Verallia-Savona

Massimo Pescatori – Esso Italiana-Roma

Domenico Piccardo – Fincantieri-Genova

Ornella Poli – Mbda Italia-La Spezia

Maurizio Porcile – Ferrovie dello Stato-Genova

Danilo Portunato – La Spezia Container Terminal-La Spezia

Paola Rogna – Villa Montallegro-Genova

Elisabetta Sammarruco – Villa Montallegro-Genova

Enrico Scalzi – Ma. Grendi-Genova

Bruno Tirasso – Ignazio Messina-Genova

Fabrizio Trivelloni – Nh Hotels-La Spezia