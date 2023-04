Volontariato, Riolfo (Lega): “Aumentare il rimborso chilometrico per chi fa trasporto ammalati”

Genova. Aumentare i rimborsi spese a favore delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria: è la richiesta portata oggi in Consiglio regionale dalla Lega e sostenuta anche dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

“Le organizzazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto ammalati in Liguria hanno una forte tradizione e hanno svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia da coronavirus, che continua tuttora con i presidi del territorio, in particolare nelle aree più periferiche e difficilmente raggiungibili. Tuttavia, per garantire che il sistema sanitario non collassasse, hanno sostenuto un numero maggiore di costi – fa notare la consigliera Mabel Riolfo -. Occorre quindi sostenerle con un incremento del rimborso chilometrico aumentandolo dagli attuali 0,88 euro a 0,95 euro, così come la Lega aveva già richiesto con un ordine del giorno a dicembre 2022″.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato in aula che è in atto un dibattito per definire normative nazionali per una revisione complessiva della materia e ha precisato che le tariffe attuali fisse, oltre ai rimborsi chilometrici, sono di 23,17 euro per i trasporti ordinari e di 47 euro per i trasporti di urgenza. Gratarola ha ricordato, inoltre, l’incontro del 21 marzo scorso con le associazioni per rassicurare sull’adozione di provvedimenti per tutelare il settore e che, attraverso il tavolo regionale per i servizi di ambulanza e trasporto pazienti trasporto, è prevista una revisione complessiva del sistema di finanziamento a livello parlamentare.

“La nuova norma potrà quindi evitare l’emorragia di personale e dare ulteriore sostegno al sistema territoriale. In ogni caso, da parte mia, continuerà l’impegno affinché si raggiunga l’obiettivo concreto dell’incremento del rimborso chilometrico richiesto”, conclude Riolfo.