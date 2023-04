Volley, campionati universitari: dopo la sconfitta con Milano, Cus Genova alza la testa e batte Insubria

Genova. Successo esterno per la selezione femminile universitaria del CUS Genova Volley nel girone di qualificazione ai Campionati Nazionali Universitari di pallavolo, in programma in primavera a Camerino. Le genovesi hanno infatti superato il CUS Insubria Volley, nella seconda sfida di una fase preliminare caratterizzata da un girone a tre squadre.

Una sfida a senso unico quella nel varesino, in cui le genovese hanno dimostrato la loro maggiore qualità, superando le avversarie con un netto 0-3 e quindi senza concedere alcun set. A causa della sconfitta nella prima giornata contro il CUS Volley Milano, selezione vincitrice nell’edizione di Cassino 2022, probabilmente non accederanno alla fase finale di Camerino, per la quale servirebbe una vittoria di Insubria sulla stessa Milano. Ad ogni modo un’esperienza stimolante per le genovesi, con tutte le intenzioni di aprire un ciclo di qui ai prossimi anni.

“È stata una vittoria fortemente voluta da tutto il gruppo, sempre più solido partita dopo partita – commenta Silvia Bulla, capitana della selezione universitaria e giocatrice della Rimont Progetti Genova – Ci siamo divertite molto e siamo felici di aver rappresentato l’ateneo di Genova al di fuori della Liguria. Ringraziamo il CUS Genova e gli allenatori per averci dato la possibilità di partecipare a queste competizioni, sperando che la nostra avventura non termini qui e di portarla avanti negli anni”.

“Rispetto alla sfida con Milano la partita è stata diversa – dichiara Matteo Zanoni, tecnico del team dell’Ateneo genovese, così come della Rimont Progetti Genova – Il divario tecnico rispetto a CUS Insubria era netto, abbiamo dato ampia rotazione a tutte le giocatrici. Credo sia stata un’esperienza divertente nel complesso. Vogliamo riprendere il filo di un discorso che è un po’ di anni che non si faceva più, ovvero quello del volley universitario femminile. Considerato che, bene o male, lo zoccolo duro di questa squadra potrebbe dare continuità vediamo se in questi anni riusciamo a toglierci qualche soddisfazione. Ora che sappiamo come funziona cercheremo di vendere ancora più cara la pelle. La prima partita è stata ben giocata e dunque, a meno di colpi di scena, ci siamo andati vicino”.