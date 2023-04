Via XX Settembre, fuggi fuggi degli uffici. Civ: “Semi-pedonale? Non ha senso”

Genova. Via XX Settembre si conferma la via del commercio – che tende a svilupparsi sempre più in verticale, ai piani alti dei palazzi signorili (e non solo al pianoterra) – e non più anche quella degli uffici. La maggior parte ha traslocato in altri punti della città, meno centrali, sia a causa dell’assenza di uno spazio adeguato per il posteggio di auto e moto sia per i costi degli affitti, sempre più alle stelle, e paragonabili soltanto ad alcune zone di Milano.

Tra l’arrivo di grandi brand, come Victoria’s Secret e Starbucks, e la chiusura di altri, come per esempio Celio, la nota via dello shopping è in continuo fermento e in crescita. Tuttavia si cerca di dare spazio anche al commercio locale, vero elemento attrattivo e distintivo della città.

A dirlo è Ilaria Natoli – presidente del Civ di XX Settembre, vicepresidente di Ascom Confcommercio e titolare della gioielleria Natoli di via XX Settembre – che fa il punto su una delle vie più importanti di Genova.

Ma le novità non sono solo legate al commercio, ma anche e soprattutto alla viabilità, alla luce del progetto degli assi di forza del trasporto pubblico entrato nella fase operativa dopo la firma del contratto da 177 milioni.

Dalle tavole del progetto definitivo, approvato a fine febbraio in conferenza dei servizi, emergono infatti importanti novità anche per il centro: nuove corsie gialle, zone a traffico limitato e una semi-pedonalizzazione in via XX Settembre, che per un tratto diventerà percorribile solo dai nuovi filobus che Amt acquisterà nei prossimi anni. Un assetto in qualche modo propedeutico alla rivoluzione già immaginata nel nuovo Pums.

Il cambiamento più profondo riguarda senza dubbio la principale arteria commerciale della città. Nel tratto a monte, da piazza De Ferrari al Ponte Monumentale, potranno transitare solo i mezzi pubblici. Non sarà una pedonalizzazione vera e propria, però il marciapiede verrà allargato creando una banchina ciclopedonale (che ingloberà quindi l’attuale pista ciclabile).

“Rendere via XX Settembre semi-pedonale non ha senso – spiega Ilaria Natoli contraria alla novità prevista – interdire il traffico alle auto private non lo trovo giusto. Così i mezzi sarebbero costretti a percorrere altre vie più strette creando traffico e rallentamenti, per esempio in piazza Corvetto cuore della viabilità cittadina”.