Via Novella, chiama il 112 in piena notte e la polizia lo trova in strada con ferite da arma da taglio al petto e alle spalle

Genova. Una misteriosa aggressione o un gesto volontario? Ancora non è stata chiarita la dinamica di quanto accaduto questa notte in via Novella al Cep dove un uomo di 33 anni è stato trovato sanguinante per strada.

E’ stato lui a chiamare il 112 intorno alle 4 del mattino dicendo di essere ferito. Sul posto oltre ai volontari della croce vede di Pra’ sono arrivate le volanti della polizia. L’uomo, in cittadino marocchino, aveva ferite da taglio sul petto e sulle spalle. Alle domande dei poliziotti ha fornito risposte confuse e non ha saputo spiegare l’origine dei tagli.

E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Evangelico di Voltri. Gli agenti hanno poi scoperto che in precedenza era stato protagonista di gesti di autolesionismo, ma le indagini sono in corso.