Via Gramsci, intervengono per una rapina e arrestano uno spacciatore: in trenta si avvicinano ai poliziotti che chiamano i rinforzi

Genova. Intervento movimentato ieri sera intorno alle 23.30 in via Gramsci dove una volante del commissariato Pré è intervenuta in seguito alla denuncia per la rapina di una catenina.

Arrivati in zona i poliziotti hanno visto un uomo fuggire. Lo hanno inseguito e bloccato: l’uomo ha fatto resistenza provocando anche lesioni a un poliziotto guaribili in 10 giorni. E’ un cittadino camerunense di 21 anni: non aveva la catenina e quindi non era il rapinatore che stavano cercando bensì uno spacciatore che aveva addosso una ventina di dosi di cocaina e altrettante di crack oltre a 622 euro divisi in monete e banconote di piccolo taglio.

Quando i poliziotti sono intervenuti per portare l’uomo in Questura però gli agenti si sono trovati a poca distanza una trentina di stranieri e sono dovute intervenire diverse volanti per mantenere calma la situazione. Lo spacciatore è stato arrestato.