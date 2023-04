Verso il 25 aprile, giovedì 20 monsignor Tasca e il segretario della Cgil Landini a Campo ligure

Genova. Don Andrea Gallo riposa a Campo Ligure, paese di origine della sua famiglia, del fratello Dino, Comandante Partigiano nato nel 1922, era stato sottotenente del genio pontieri di Milano quando, l’8 settembre 1943, scelse di stare con i partigiani, dando vita in Valpolcevera alla brigata Sap, poi chiamata «Paolo Cozzo». Quando il fratello, ventiduenne, nel ’43 decise di arruolarsi nella Resistenza, don Gallo quindicenne ne comprese il senso di quella scelta che avrebbe cambiato le loro vite.

“Giovedi’ 20 aprile saremo in tanti a Campo Ligure – spiega Domenico Chionetti della comunità di San Benedetto e ricorda le parole di Maurizio Landini che pronunciò a Campo Ligure in una visita precedente «Mettere al centro il fatto che l’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro, che non è possibile oggi lavorare ed essere poveri, che, se il lavoro non dà autonomia e dignità, ci chiediamo quale senso hanno le parole fondative della nostra Carta per le nuove generazioni e le attuali. Essere partigiani oggi, difendere i valori del 25 aprile, significa anche pensare che la Costituzione va esplicata, rimettere al centro un modello sociale che parta dal lavoro. Rimettere al centro il lavoro . Parteggiare, partecipare, dobbiamo metterlo in pratica».

“Verso questo 25 aprile vogliamo sentirci al fianco di tutte le persone in difficoltà , le persone che non hanno un lavoro, che lavorano e hanno paghe non dignitose, che lavorano e non vengono pagate , coloro che un lavoro lo hanno. Tutti insieme dobbiamo avere la forza di far sentire la nostra voce, partecipare, mobilitarsi” aggiunge Chionetti.

“La sensazione, per noi della Comunità San Benedetto al Porto a 10 anni dalla «scomparsa» del Gallo, è quella di avere le scarpe rotte, così come molti, troppi, le hanno oggi nel nostro Paese, ma mai come ora nella storia del nostro paese «eppur bisogna andar»” conclude.

W la Resistenza, W i Partigiani!

Di seguito il programma:

20 aprile 2023 Campo Ligure

Ore 17.30

Messa in ricordo di Dino e Don Andrea Gallo

Chiesa della natività di Maria Vergine

Piazza Vittorio Emanuele II

Celebra Mons. Marco Tasca Arcivescovo della Diocesi di Genova

Concelebra Don Gianni Grondona Vicario Episcopale per la comunione e la sinodalità

Ore 18.15

Piazza Vittorio Emanuele

Lato Palazzo Spinola

Saluto di Gianni Oliveri Sindaco di Campo Ligure

Interventi di :

Massimo Bisca Presidente provinciale ANPI Genova

Maurizio Landini Segretario Generale della CGIL

saluto alla tomba di Don Andrea Gallo presso il cimitero di Campo Ligure