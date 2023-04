Ventimiglia, il piccolo Ryan ascoltato in procura per tre ore: l’incontro protetto senza i genitori

Imperia. L’audizione nelle forme protette del piccolo Ryan, il bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito a Ventimiglia, il 19 dicembre scorso, si è conclusa alle 17, dopo circa tre ore. Il bimbo, che per tre mesi è stato ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, è stato accompagnato in Procura a Imperia dai genitori, che non sono però potuti entrare nella saletta predisposta per l’ascolto del minore.

Al momento per la vicenda restano indagati, con l’accusa di lesioni personali gravissime, la nonna paterna e il suo compagno di lei. Come riporta Riviera24, all’interno della sala erano presenti una psicologa e il sostituto procuratore Maria Paola Marrali, che coordina le indagini.

Massimo riserbo da parte del legale del padre, l’avvocato Maria Gioffrè, che dichiara: «Oggi è stato ascoltato nelle forme dell’audizione protetta alla presenza di professionisti specializzati in audizioni di minori. Gli atti sono secretati». «Ciò che mi ha reso davvero contenta – conclude il legale – E’ stato vedere che il bambino muove senza problemi il braccio lesionato (aveva riportato una frattura multipla e scomposta, ndr) e che è entrato i tribunale con le proprie gambe»