Venerdì si celebra la Giornata della Ristorazione: le iniziative in programma a Genova

Genova. Anche i pubblici esercizi di Genova e provincia hanno aderito con entusiasmo alla Giornata della Ristorazione, un evento speciale promosso da Fipe-Confcommercio per coloro che fanno della cucina e dell’ospitalità la propria vocazione.

“Sono soddisfatto della massiccia partecipazione dei nostri associati a questa Giornata, che ha portato Genova ad essere la città con maggiori adesioni in Italia – dice Alessandro Cavo, presidente di Fipe-Confcommercio -. Si tratta di un evento pensato per celebrare in tutta Italia l’importanza dell’accoglienza e dell’ospitalità, capisaldi della nostra cultura, che i nostri locali mettono in pratica quotidianamente.

Nei menù, molti tra i nostri associati che hanno aderito proporranno un piatto dedicato ad un alimento che da sempre accompagna la vita dell’uomo, attesta il suo ingegno e la sua creatività nel trasformare i frutti della natura in un alimento semplice ma indispensabile e rappresenta valori imprescindibili come la solidarietà, la condivisione e il convivio: il pane”, continua Cavo.

Prosegue Matteo Losio, presidente associazione ristoranti Fipe-Confcommercio della provincia di Genova: “Un valore aggiunto nella ristorazione italiana è sicuramente l’accoglienza e, occupandoci di cibo e di ristoro, non potevamo non mandare un pensiero a chi è meno fortunato di noi. Del resto, il proposito finale della Giornata è di rammendare e restaurare il senso di comunità del Paese. Siamo felici quindi che, promuovendo la scelta di questo piatto nei nostri locali, Fipe-Confcomercio abbia deciso di sostenere la donazione a favore di Caritas Italiana per la mensa dei più bisognosi”.

“Enorme valore per la Fipe-Confcommercio che la Giornata della Ristorazione 2023 abbia ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica, che sancisce il riconoscimento per l’alto valore dell’iniziativa”, conclude Cavo.