Vela, Intercircoli 2023: sabato e domenica l’epilogo del 32° Campionato

Genova. Sabato e domenica prossimi si chiuderà la 32ª edizione del Campionato Intercircoli, con la prova di recupero e la regata conclusiva. Le condizioni meteo marine previste non sono delle migliori: si prevede infatti mare molto mosso con onde di 2,4 metri che metteranno in difficoltà un po’ tutti. In particolare, saranno in sofferenza le imbarcazioni più piccole.

Il Trofeo Intercircoli verrà assegnato nell’ambito della classe metrica al club col maggior punteggio. Nel caso specifico, sarà difficile ribaltare lo strapotere delle imbarcazioni della LNI di Sestri Ponente che sono nell’ordine Articolo V, Woodstock e Maretta 4.

Nella classe Gran Crociera, c’è in palio il Trofeo ILVA: in questo momento è in vantaggio il CN Marina Genova Aeroporto, mentre il trofeo Assonautica messo in palio per la classe Regata Crociera con in pole position la LNI di Genova centro.

Se il campo di regata riserverà sorprese o stravolgimenti di classifica, nella vela sempre possibili, tutto si scoprirà domenica sera durante la cerimonia di premiazione che si terrà alle ore 18 presso la sede del circolo CAP.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela “il Pontile”, ASD Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale. Soc. Ass, ASPER (Associazione Sportiva Pesca e Ricerca), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D. e Club Vela Pegli. Gli sponsor sono Assonautica, Mostes e Digielle insieme agli artigiani Maurizio Buffa e Fabio Amato.