Vandali sull’Acquedotto storico: devastata l’area pic nic. Arredi ricostruiti dai volontari

Genova. Le assi del tavolo in legno per pic-nic rimosse e fatte sparire, le sedute spaccate e, come contorno, tanta spazzatura. Questo il brutto spettacolo a cui si sono trovati davanti i volontari che quotidianamente si occupano di tenere in ordine il tracciato dell’Acquedotto storico di Genova, gioiello della Val Bisagno e di tutta la città.

Un’azione, quella dei vandali, arrivata in questi giorni di ‘feste’, dove sul condotto trovano relax, bellezza e storia centinaia di persone tra genovesi e turisti. “Di buon ora siamo arrivati all’area picnic per la pulizia ordinaria e abbiamo avuto la bella sorpresa di trovare un tavolo completamente divelto e addirittura con le tavole portate via, quindi rubate, bottiglie vuote della birra e quant’altro”, scrive sui social Fausto Papini, uno dei tanti volontari della Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’Acquedotto Storico della Valbisagno, la rete di realtà territoriali che da anni si occupano di mantenere e rendere fruibile questo incredibile patrimonio collettivo.

“I signori vandali e ladri hanno distrutto il nostro tavolo credo in circa mezz’ora, a noi per ricostruirlo con mezzi di fortuna e, purtroppo, non come prima, c’è voluto una giornata piena di lavoro in due“. Sì perchè il Papini, insieme al socio Giancarlo Marzorati, infatti, non si sono fatti prendere dallo scoramento, e, come sempre, si sono rimboccati le maniche per sistemare a nuovo quel piccolo angolo di paradiso, portandolo ancora una volta nella disponibilità di tutti. Vandali compresi, ahinoi, che se capissero l’inutilità del loro gesto, forse, farebbero qualcosa di utile. Per loro e per noi tutti.