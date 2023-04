Va a casa del suo creditore ma trova il padre e invece che saldare il debito lo aggredisce

Rapallo. Aveva un debito cospicuo nei confronti di un connazionale egiziano, ma invece che saldarlo, ha aggredito il padre del suo creditore.

Per questo motivo un 35enne, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia, violazione di domicilio, rapina e lesioni personali.

Il debitore si introduceva con violenza nell’abitazione del suo creditore con l’intento di aggredirlo e tacerne le pretese risarcitorie. Constatata l’assenza del ragazzo, l’indagato aggrediva e minacciava il padre, 54 enne egiziano, sottraendogli un orologio di marca e una somma di denaro contante di 600 euro. La vittima riportava lesioni guaribili in 17 giorni.