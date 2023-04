Uscito oggi “Ma feua” parodia in genovese della sigla di “Mare Fuori”

Genova. È uscito questa mattina alle 7 il video parodia in genovese di “Mare fuori”, la fortunata serie televisiva che ha raccolto un grande successo. Ecco dunque “Ma Feua”, un’idea dei componenti del gruppo facebook “I love Genova” che hanno coinvolto alcuni artisti genovesi tra cui Vladi dei Trilli, Mike FC, i Cugini della Corte, Don Fisher, Roberto e Fabio di Snap TV Show, Giulia Eleonora Musso, Andrea di Marco, Enrico Arlandini, che conta oltre 300mila follower su Tik Tok, e Talita Consalvo.

“Abbiamo rivisitato sigla e alcuni sketch della serie – spiega a Genova24 Alex Flyer amministratore del gruppo con Talita Consalvo – un’idea nata una sera: ascoltando la sigla in napoletano abbiamo pensato di creare una parodia con tanto di riadattamento del brano nel nostro dialetto. Il giorno dopo – prosegue – abbiamo contattato Mike FC e i Cugini della Corte, musicisti, per proporre a loro il progetto che hanno abbracciato fin da subito con entusiasmo”.

Questa mattina alle 7 è uscito il video su YouTube. “Qualche giorno dopo ci siamo riuniti per discutere sul da farsi e abbiamo optato per coinvolgere alcuni artisti e influencer genovesi. Abbiamo realizzato tutto in brevissimo tempo grazie anche all’aiuto del videomaker “Massy G Gresonti”. Perché questa parodia? “Il nostro obiettivo è quello di portare sorrisi nelle case dei genovesi e avvicinare i giovani al nostro dialetto, alle nostre radici”.