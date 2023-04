Una ‘doppia’ Norma al Teatro Carlo Felice: ecco perché bisognerebbe andare a vederla due volte

Genova. Un esperimento di grande qualità musicale quello proposto dal Teatro Carlo Felice per questa edizione di Norma, in scena dal 2 all’11 maggio. Non ci sarà un primo e un secondo cast, ma ben due versioni diverse della stessa opera cantate appunto da due cast sullo stesso piano. Una sera si potrà ascoltare la celebre aria Casta diva in Sol maggiore, come era nella prima versione, o abbassata di un tono a Fa maggiore, dopo le modifiche di Bellini.

Merito di Riccardo Minasi, direttore musicale del Carlo Felice e uno dei massimi studiosi di Norma, che è stato chiamato a dirigerla dal direttore artistico Pierangelo Conte.

“Gran parte della vita di Minasi è stata dedicata allo studio di Norma − sottolinea Conte − per questo la presenteremo in un’edizione critica. Per i professori d’orchestra e il coro è dunque una rappresentazione un po’ più impegnativa. Ci sarà appunto la prima Norma e poi la Norma di tradizione”. L’aria Casta diva non è l’unica peculiarità: “Purtroppo molti materiali sono andati perduti − afferma Minasi, che iniziato le ricerche su Norma nel 2006 − per esempio del coro Guerra, Guerra non abbiamo la versione autografa perché le pagine furono strappate, ma la copia di un copista. Bellini ha lasciato un numero infinito di dubbi e ripensamenti. Probabilmente non ha mai completato la versione definitiva e la prima edizione della partitura Ricordi del 1915 differisce da quella autografa al Conservatorio di Santa Cecilia”. Il coro, tra l’altro, fu aggiunto dopo il fiasco della prima.

Altra caratteristica peculiare di questa rappresentazione è che la banda prevista in scena sarà formata sia da professori d’orchestra, sia da elementi della Filarmonica Sestrese: quaranta persone come gli organici dell’Ottocento: “La Filarmonica è una banda storica a cui siamo legati − dice Conte − tra le più antiche d’italia. Nei loro archivi c’è un tesoro, nei cataloghi ci sono partiture del 1800. Al Conservatorio Paganini inoltre abbiamo trovato strumentazione d’epoca della Norma”.

La ricostruzione della cosiddetta “prima Norma” si basa così su tanti documenti trovati dopo lunghe ricerche.

L’allestimento è una co-produzione del Teatro Carlo Felice di genova con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna. “È stato un successo di pubblico e critica a Bologna − afferma il sovrintendente Claudio Orazi − co-produrre è dar vita a produzioni sostenibili e stiamo cercando anche di allungare la vita di altre produzioni acquistandole com’è accaduto con I due Foscari. Abbiamo acquisito per le prossime stagioni l’Idomeneo

Idomeneo, Falstaff e Butterfly“.

La regia è di Stefania Bonfadelli, soprano che da cinque anni si è dedicata alla regia d’opera. Il teatro teneva molto a una sensibilità femminile per questo titolo: “Norma è un’opera di donne − spiega la regista − il rapporto tra Norma e Adalgisa è unico nella storia del melodramma. Un esempio di solidarietà esaltante. Sono anche contenta per la possibilità di lavorare sulle due versioni. L’appiglio drammaturgico per questo allestimento è la presenza pulsante della guerra sia nella dimensione pubblica sia privata, che dà sviluppo ai rapporti tra personaggi”. Amore, tradimento e morte sono le caratteristiche di questa tragedia e Bonfadelli ha deciso di non utilizzare la tradizionale ambientazione neoclassica, pur rispettando il libretto. “Noi facciamo drammaturgia musicale. È importante cosa hanno scritto compositore e librettista per quella musica. Tuttavia il regista dà strada ma poi sono i cantanti a interpretare attraverso la loro emotività. Norma è un capo politico, religioso, è madre e amante. Non può far vedere la propria femminilità e cercherà di liberare se stessa. È protagonista ma anche l’antagonista di sé stessa”. Il lavoro della regista si sta concentrando anche sulle pause: “L’interprete è volutamente lasciato solo da Bellini. Le pause sono molto difficili perché hanno un significato emotivo e di pathos ben preciso”.

Le scene sono di Serena Rocco, i costumi di Valeria Donata Bettella, le coreografie di Ran Arthur Braun, le luci di Daniele Naldi.

Gli interpreti protagonisti della produzione saranno Vasilisa Berzhanskaya / Gilda Fiume (Norma), Carmela Remigio / Anna Dowsley (Adalgisa) , Stefan Pop / Antonio Corianò (Pollione) , Alessio Cacciamani / Mariano Buccino (Oroveso), Simona Di Capua (Clotilde), Blagoj Nacoski (Flavio).

Il secondo cast si esibisce il 3, 6 e 11 maggio.

Norma viene rappresentata nell’edizione critica a cura di Riccardo Minasi e Maurizio Biondi – copyright ed edizione Alkor/Barenreiter, Kassel; rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano. L’edizione, di stampo filologico, è stata realizzata con l’intento di riportare alla luce gli aspetti originari del manoscritto belliniano sia sul piano strumentale sia sul piano vocale, con una particolare attenzione allo studio dei registri vocali dei primi interpreti.

Con Norma si consacra definitivamente la fama di Bellini. Nonostante alcune esitazioni di fronte alla prima rappresentazione, avvenuta il 26 dicembre 1831 al Teatro alla Scala, l’opera si affermò velocemente come uno dei titoli più amati dal pubblico. All’impeccabile forza drammatica del soggetto, tratto dall’omonima tragedia di Alexandre-Louis Soumet, si unisce una scrittura musicale in cui Bellini, a partire dalla Sinfonia d’apertura, raggiunge l’apice del proprio lirismo.

La trama

Atto I

I Galli sono riuniti nella foresta sacra al dio Irminsul e, capeggiati da Oroveso, inneggiano alla liberazione dal giogo romano. Intanto Pollione, inoltratosi anch’egli nel sacro bosco, confida all’amico Flavio di essersi innamorato di una giovane novizia del tempio d’Irminsul, Adalgisa, e di voler lasciare Norma. Questa intanto interviene all’assembramento dei Galli spiegando che gli dèi le hanno rivelato che Roma dovrà cadere, ma non in quel momento e non per loro mano. Con una preghiera alla luna riesce a placare gli animi.

Adalgisa chiede un colloquio a Norma per aprirle il proprio animo e confessarle di aver mancato al voto di castità, senza però rivelare il nome dell’uomo amato. Norma, che riconosce nella novizia i propri sentimenti e il proprio peccato, la scioglie dai voti. Quindi le chiede chi sia l’innamorato e Adalgisa indica Pollione, che sta sopraggiungendo proprio in quel momento. Furiosa, Norma rivela tutto ad Adalgisa, che sdegnata respinge Pollione.

Atto II

Nella sua abitazione, Norma, sconvolta dalla rivelazione, medita inizialmente di vendicarsi uccidendo i due figli che ha avuto da Pollione, ma poi cede al sentimento materno. Decisa a suicidarsi, fa chiamare Adalgisa e la prega di adottare i bambini e di portarli a Roma, dopo essersi sposata con Pollione. Ma Adalgisa rifiuta e promette anzi a Norma di convincere Pollione a tornare da lei, dissuadendola dal suicidio. Quando la grande sacerdotessa però apprende che il tentativo di Adalgisa non ha sortito l’effetto sperato, ella, che si era sempre opposta alla volontà di rivolta del suo popolo, chiama i Galli a raccolta e proclama guerra ai Romani. Oroveso le chiede allora di indicare la vittima sacrificale da immolare al dio, quando giunge notizia che un romano è penetrato nel recinto delle sacerdotesse: è Pollione, venuto a rapire Adalgisa. Norma sta per colpirlo con un pugnale, ma poi si ferma, invita tutti a uscire col pretesto di interrogarlo e, rimasta sola con Pollione, gli offre la vita purché egli abbandoni Adalgisa. L’uomo rifiuta e Norma chiama i suoi a raccolta; ha deciso quale sarà la vittima sacrificale: una sacerdotessa che ha infranto i sacri voti e tradito la patria. Sta per pronunciare il nome di Adalgisa, quando si rende conto che la colpa di Adalgisa è la sua e, nello sbigottimento generale, pronuncia il proprio nome. Commosso, Pollione comprende la grandezza di Norma e decide di morire con lei. In segreto, Norma confida a Oroveso di essere madre e lo supplica di prendersi cura dei bambini, affinché possano salvarsi insieme a Clotilde. Quindi sale sul rogo con l’uomo amato.