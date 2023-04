Un ‘bosco della memoria’ per Crystal, la bimba di 9 anni morta nel crollo del Morandi

Oleggio. Il prossimo 16 aprile la piccola Crystal Cecala avrebbe compiuto 14 anni. Crystal è scomparsa con la mamma Dawna e il papà Cristian nel tragico evento del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018. Un’intera famiglia oleggese che ha tragicamente perso la vita in uno dei più drammatici fatti di cronaca italiana degli ultimi anni. Lo riporta il Quotidiano Piemontese.

A Crystal il Comune di Oleggio aveva già dedicato un parco giochi in zona Bedisco, realizzato da un appezzamento di terreno donato dalla famiglia Cecala, il Crystal Park, un posto dedicato ai bambini come lo era Crystal, cui l’infanzia è stata rubata troppo presto.

“Alla nostra piccola concittadina – scrive la vice sindaca di Oleggio Paola Caraglia – è stato dedicato anche l’impianto sportivo comunale, la “Piastra polivalente” sita in Piazza Atleti Azzurri d’Italia, a lei che era un promessa della Ginnastica Twirling di Oleggio”.

Per non dimenticare Crystal, i suoi genitori e le vittime di questa immane tragedia, la città di Oleggio vuole dedicare loro “Il Bosco della Memoria”, composto da 43 alberi messi a dimora presso il Crystal Park, in collaborazione con l’Associazione “Noi per Voi” di Masone ed il “Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi”.

L’inaugurazione del Bosco della Memoria avrà luogo domenica 16 aprile alle 15.00, seguita da giochi di animazione e merenda per festeggiare i 14 anni della piccola Crystal, con le sue amiche e i suoi cari come lei avrebbe desiderato.