Ubriaco sferra un pugno contro un infermiere al pronto soccorso del Galliera

Genova. Ancora un’aggressione al personale sanitario all’interno di un ospedale cittadino. Questa volta è successo al pronto soccorso del Galliera dove un ubriaco ha sferrato un pugno contro un infermiere.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, non di nazionalità italiana, era stato prima fermato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria di Principe perché molestava i passanti e poi sarebbe stato portato in ospedale per gli accertamenti medici, in quanto si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’aggressione è avvenuta questa mattina, intorno alle cinque. L’infermiere, subito medicato, ha riportato ferite guaribili in sei giorni.

Aggressioni a personale sanitario e medico purtroppo sono frequenti. Lo scorso febbraio un infermiere del pronto soccorso del San Martino è stato preso a calci e pugni da un paziente psichiatrico, poi sottoposto a Tso.

Sempre a febbraio, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena una dottoressa è stata picchiata da una paziente di 58 anni subito dopo le dimissioni. Sul posto erano intervenute le volanti della polizia.