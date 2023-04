Turismo, pienone in Liguria ma Genova non è sold out: dibattito aperto sul numero chiuso alle Cinque Terre

Genova. “Siamo partiti col botto, gli operatori sono moto contenti. Nella gran parte del nostro territorio abbiamo registrato il tutto esaurito non solo negli alberghi ma anche nei ristoranti e in tutte le attività legate all’accoglienza. Con questa Pasqua abbiamo aperto una stagione primavera-estate che auspichiamo possa essere anche migliore del 2022, quando abbiamo raggiunto il record di presenze turistiche in Liguria”, entusiasta senza mezzi termini il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla fine di un periodo che si preannunciava buono, sul fronte del turismo, e si è rivelato ottimo. Soprattutto in alcune località.

Anche perché, complice una situazione meteo non proprio chiarissima, molte più persone – specialmente nel nord Italia – hanno deciso di puntare sulle spiagge e archiviare invece la stagione sciistica o le vacanze sulla neve.

Ma se location come Cinque Terre, Portofino, Sestri Levante o – dall’altro lato della Liguria – Alassio e Varigotti, hanno letteralmente sbancato, con flussi record di turismo interno, da altre regioni e dall’estero, per quanto riguarda Genova città – dicono dalla Regione . il dato che emerge è di un “ottimo riempimento degli alberghi, anche se non il tutto esaurito”. Gli albergatori sono però ottimisti per le prossime festività di primavera, per cui hanno già ricevuto molte richieste.

Insomma, buon potenziale, per il capoluogo in vista dei mesi che precedono l’estate, specialmente per i ponti di fine aprile e di maggio e per quelli che sono i periodi vacanzieri prediletti da tedeschi e francesi.

Ma se Genova vuole ancora più turisti, c’è chi invita alla cautela. Ha fatto discutere in questi giorni l’appello di Federica Pecunia, sindaca di Riomaggiore, alle Cinque Terre che invita a un ragionamento immediato sui flussi, altrimenti il turismo da opportunità diventerà un danno per quel territorio delicato.

Numero chiuso? Non lo chiama direttamente così, ma la sindaca invoca “una legge speciale per le Cinque Terre, strumenti legali nelle mani dei sindaci per intervenire”. D’altronde il suo collega di Portofino, Matteo Viacava ha limitato l’afflusso nella celebre piazzetta con un’ordinanza locale, limitando assembramenti e soste troppo prolungate. E, più o meno, ha funzionato.

“Lavoreremo per risolvere le problematiche determinate ai flussi molto abbondanti di turisti, confrontandoci con tutti gli operatori del settore e con i sindaci – prosegue Sartori – ma certamente, seppur con delle differenze, è stata una Pasqua strepitosa, con numeri da incorniciare in linea o addirittura superiori allo stesso periodo del 2022 e in piena continuità con l’estate passata”.

Com’è andata. Nell’imperiese i dati sono stati in linea con la Pasqua 2022, con ottimi tassi di occupazione degli alberghi nelle zone di Sanremo e Bordighera, buoni nel Dianese. Le presenze sono state di italiani, dalle regioni limitrofe ma anche da Roma e da Napoli, e di stranieri, per lo più francesi, tedeschi e svizzeri. Gli operatori riferiscono di aver già avuto un inizio di prenotazioni anche per i prossimi ponti anche se soprattutto gli italiani prenoteranno sotto data, in attesa di scoprire le previsioni meteo.

Nel savonese, si sono registrati risultati in linea con le aspettative, con tassi di riempimento delle camere vicini al 100% anche grazie al bel tempo. Si registrano, tuttavia, soggiorni più brevi, di una o due notti anziché per l’intero periodo pasquale com’era accaduto nel 2022. Gli operatori hanno già ricevuto richieste per i prossimi ponti di fine aprile e del 1° maggio.

Bilancio positivo anche da parte degli operatori di Sestri Levante e in tutto il Golfo del Tigullio, molto soddisfatti, grazie a risultati migliori del 2022 e una media del 95% di occupazione delle camere negli alberghi, con punte di tutto esaurito. Anche la ristorazione ha registrato numeri eccezionali. La prevalenza è stata di turisti italiani, con un ritorno anche degli stranieri. Buoni i segnali delle prenotazioni per aprile e maggio, che si prevede potrà essere paragonato a giugno dell’anno scorso in termini di presenze turistiche.

Alberghi pieni oltre il 90% anche a Santa Margherita e Portofino, con ottime previsioni per i prossimi ponti, in particolare per il mese di maggio in generale, in cui sono attesi i turisti americani. Tutto esaurito anche nelle attività legate alla ristorazione.

Ottimi dati anche per Porto Venere, alle Cinque Terre e in tutte le località del Golfo dei Poeti, dove si è registrato il pienone con tutte le strutture sold out. Alta la percentuale di stranieri, principalmente tedeschi, spagnoli, francesi, ma anche olandesi e belgi. Anche in questo caso, gli albergatori hanno già ricevuto richieste per i ponti di fine aprile e di maggio, mese strategico da un lato per le festività in diversi paesi europei tra cui la Germania e per il 70° raduno nazionale dei Bersaglieri alla Spezia dal 22 al 28 maggio.

Contro esodo. Per quanto riguarda gli spostamenti, le code non sono mancate ma tutto sommato la tregua dai cantieri ha dato i suoi frutti e gli intasamenti sono stati gestibili. Momento critico, ieri sera, sulla A26 tra Pra’ e Masone a causa di un incidente.