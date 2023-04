Turismo, il Comune di Genova vuol mandare gli agenti della polizia locale “a scuola di inglese”

Genova. In questi giorni in cui Genova è presa d’assalto dai turisti è ancora più evidente il fatto che, spesso, i funzionari della polizia locale sono i primi interlocutori nei confronti di chi visita la nostra città, anche di chi arriva dall’estero. E’ questo uno degli assunti da cui parte la mozione presentata oggi in consiglio comunale dalla consigliera di Vince Genova Arianna Viscogliosi e votata dai gruppi di maggioranza.

La mozione impegna il sindaco e la giunta “ad attivare dei corsi di formazione della lingua inglese finalizzati a insegnare o potenziare la lingua inglese per il personale di polizia municipale di Genova che funge da primo importante contatto con i turisti”.

Inoltre la mozione chiama in causa l’istituto Deledda International School di Genova, sostenuto dal Comune attraverso la partecipata fondazione Fulgis. I corsi per i “cantuné” quindi sarebbero da svolgersi in collaborazione con gli studenti e i docenti – molti madrelingua – della stessa scuola.

Nel testo della mozione si propone anche di valutare un sistema di bandierine da applicare sulle divisa dei vigili, affinché i turisti possano identificare subito se l’interlocutore parla la loro lingua o meno.

“Altre città, come Milano, ma anche piccoli Comuni hanno adottato soluzioni di questo tipo – dice Viscogliosi – sfruttare il know how di una scuola come il Deledda International sarebbe la più naturale collaborazione, inoltre il coinvolgimento degli studenti in forma volontaria è previsto dallo stesso statuto della scuola”.

Durante la discussione della mozione sono stati presentati alcuni emendamenti, come quello di Fabio Ariotti (Lega) che ha proposto di prevedere tra i contenuti formativi della polizia locale anche la conoscenza di base della lingua dei segni. L’emendamento è stato accettato dalla proponente.

Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) ha presentato alcuni emendamenti tra cui uno che chiedeva di far tenere i corsi non dal Deledda International School ma dall’altra scuola della fondazione Fulgis, il liceo linguistico Deledda. Questo emendamento non è stato accettato.

Critico anche Simone d’Angelo, capogruppo Pd, secondo cui la mozione “è vagamente classista” e vede “gli agenti della polizia locale come tour operator” non rispetta la loro professionalità e ricorda che la formazione “è già prevista dal contratto nazionale polizia locale”.

Il parere della giunta sulla mozione è stato positivo: “Riduttivo parlare solo del tema dell’accoglienza turistica – ha detto l’assessore alla polizia locale Sergio Gambino – ma la polizia locale ha a che fare con persone che hanno esigenze a 360 gradi, e magari sono stranieri ma non necessariamente turisti, per quanto riguarda la mozione come amministrazione diamo un indirizzo politico ma ovviamente queste iniziative andranno contrattate con i sindacati”.