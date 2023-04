Turismo di massa, il ministro Musumeci a Genova: “A breve una proposta di regolamentazione”

Genova. “Contiamo entro qualche mese di arrivare a una proposta di regolamentazione” per il turismo di massa. Lo annuncia a Genova il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico per celebrare la Giornata del mare, istituita dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Guardia costiera, con 700 studenti che hanno preso parte alla manifestazione da tutta Italia.

Il caso è scoppiato nel weekend di Pasqua e Pasquetta dopo l’assalto alle stazioni delle Cinque Terre e l’appello della sindaca di Riomaggiore che ha chiesto una legge speciale per limitare i flussi. “Dobbiamo consentire di viaggiare a tutti i ceti sociali – premette Musumeci – ma in alcune aree, per specifiche peculiarità, il turismo di massa si è rivelato dannoso, non solo dal punto di vista economico. Abbiamo la necessità di trovare un punto di equilibrio, la collega Santanchè lo sta facendo in collaborazione con soggetti pubblici e privati”.

“Penso alle isole minori – prosegue il ministro – dove in alcuni casi in estate diventa invivibile la permanenza, anche in termini di saturazione ed efficienza dei servizi. Credo che serva una regolamentazione senza operare discriminazioni. Il diritto alla conoscenza deve essere preservato e consentito a tutti”.

“No al numero chiuso, non torneremo alle limitazioni del Covid“, è la posizione espressa dal presidente Giovanni Toti. In sintesi: “Meglio troppi che troppo pochi”. Ma il tema di una gestione dei flussi non appartiene solo alla Liguria. Nei giorni scorsi l’assessore al Turismo della Provincia autonoma di Bolzano ha varato una delibera per istituire un numero massimo annuo di pernottamenti fissandolo a 34 milioni di pernottamenti.

Sulla stessa linea di Toti il sindaco di Genova Marco Bucci: “Non vorrei che andasse in giro l’informazione che noi i turisti non li vogliamo. Io non sono assolutamente favorevole al numero chiuso, sono favorevole alla gestione manageriale. Bisogna far sì che le persone abbiano l’esperienza, altrimenti cosa ci vengono a fare? Deve essere un’esperienza che dà soddisfazione e non deve diventare un problema. Il fatto che sia adattata alle esigenze delle persone che vivono nel posto turistico è un’altra cosa importante di cui siamo consapevoli. Lo sforzo deve essere mettere insieme tutte queste esigenze in una logica win-win. Chiudere le porte non è mai una soluzione”.