Turismo, anche Genova “vittima” della nuova campagna del Governo tra bufale e strafalcioni

Genova. Era inevitabile. Nemmeno il capoluogo ligure è stato risparmiato dagli errori del portale di promozione turistica Italia.it rinnovato insieme al lancio della controversa campagna di comunicazione Italia, open to meraviglia targata Enit e interpretata dalla Venere di Botticelli trasformata in moderna influencer.

A far discutere, in mezzo a numerose altre gaffe, erano stati i lapalissiani strafalcioni di traduzione nelle lingue straniere: Camerino (nelle Marche) era diventato Garderobe in tedesco, così come Prato si trasformava in Rasen. Oggi si nota che la versione del sito in tedesco è stata rimossa per correre ai ripari, ma le incongruenze non si limitano agli aspetti linguistici. Controllando ad esempio le pagine dedicate a Genova, si incappa in alcune inesattezze non clamorose ma comunque evidenti.

Anzitutto un’amara considerazione: Genova è considerata a tutti gli effetti una destinazione di seconda fascia. Cliccando su Città nel menu in homepage le prime visualizzate sono Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Venezia. Nulla di clamoroso, si dirà. Andando su Scopri altre città si apre un’altra paginata: Trento, Ascoli Piceno, Modena, Rimini, Parma, Ferrara, ancora Bologna, Bolzano, ancora Roma, ancora Torino, Perugia, Lucca, di nuovo Firenze, Pisa, Cagliari, Trieste. Per trovare Genova bisogna andare a pagina due, dopo Aosta.

“Non tutti sanno che Genova vanta il centro storico più esteso d’Europa”, recita il sommario in apertura della pagina. Come dovrebbe essere ormai noto ai più, si tratta di una mera leggenda metropolitana: con 113 ettari i nostri caruggi sono largamente superati da Roma (1.430 ettari) e Napoli (1.700 ettari), senza contare che anche Palermo rivendica (a torto) il primato. “Poi, accanto ai vicoli – continua il breve testo – ci sono le strade monumentali costruite dalle famiglie nobili del passato e il vivacissimo, chilometrico lungomare“. Inutile sottolineare che il lungomare più vicino è corso Italia, ben distante dai vicoli.

A quel punto viene proposta una selezione di contenuti “in evidenza”, metà dei quali però non riguarda la città: compaiono infatti un articolo generico sulla Liguria, un altro sulla golf experience e un approfondimento sulle Cinque Terre. Rimanendo a Genova, il primo link racconta “lo splendore dei Palazzi dei Rolli”, il secondo punta sullo shopping con “Via Orefici e Via Luccoli a Genova: antiquariato e artigianato tra i caruggi“, il terzo pubblicizza l’immancabile Acquario.

Via Orefici e via Luccoli, giudicate interessanti per “botteghe, laboratori artigianali e negozi di antiquariato”, vengono presentate con tre foto: una ritrae generici edifici del centro storico, un’altra mostra erroneamente salita alla Spianata di Castelletto – sempre centro storico, ma in una zona ben diversa – ed è facilmente reperibile sui siti che propongono immagini stock a pagamento, la terza è effettivamente piazza Chighizola, lungo via Luccoli, addobbata con ombrellini colorati. Un articolo analogo pubblicizza lo “shopping di lusso tra via Roma e la Galleria Mazzini”, proponendo come copertina un’immagine d’archivio che nulla ha a che vedere col contenuto. Per fortuna una foto della galleria (ancora con gli ombrellini) compare successivamente.

Tra gli eventi in vetrina spiccano il Salone Nautico (a settembre) e il Festival della Comunicazione a Camogli (anche questo a settembre), mentre non una sola parola viene dedicata ai Rolli Days di primavera in programma il prossimo weekend, un evento cruciale della città che non viene ricordato nemmeno nella sezione dedicata ai Palazzi dei Rolli patrimonio Unesco.

Approfondendo poi la sezione che presenta la storia della città, si legge che Genova “è stata la capitale di una delle repubbliche marinare dal 1099 al 1797″. Volendo rispettare il rigore storico bisognerebbe ricordare che la Superba si era costituita come libero comune, assumendo il titolo di Repubblica solo nel 1528 con la riforma di Andrea Doria. Ma forse questo è eccesso di pignoleria.