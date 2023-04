Tunnel subportuale, concluso il primo ciclo di incontri coi Municipi

Genova. Si è concluso ieri il primo ciclo di incontri con i Municipi interessati dagli imbocchi del tunnel sub-portuale nell’ambito del percorso Dialoghi in città, curato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) dell’Università di Genova, su incarico dell’amministrazione comunale.

Nelle complessive 10 ore circa di dialoghi i temi principali sono stati:

il progetto: sviluppo nel tempo, iter autorizzativo, rilievi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Valutazione di impatto ambientale, costi, gestione e manutenzione i lavori: inizio, durata, fasi principali, strumenti per la realizzazione e scavi interferenze: cantierizzazione, demolizioni, ricollocazioni, vibrazioni, pescaggio nel porto salvaguardia risorse archeologiche, culturali e ricreative: mura storiche, aree soggette a tutela, accesso ai parchi sicurezza: procedure in caso di incidente e incendio, monitoraggio, velocità dei veicoli, gas di scarico.

È, inoltre, risultata forte e trasversale l’attenzione al destino della Sopraelevata: la realizzazione del tunnel sub-portuale costituisce, infatti, la condizione abilitante alla sua tematizzazione. La restituzione delle informazioni raccolte e l’approfondimento delle tematiche maggiormente segnalate durante gli incontri nei Municipi avverranno tramite streaming durante il mese di maggio. Sul sito sarà indicata la data di realizzazione.

Il percorso dialogico è iniziato alla fine di gennaio con la pubblicazione del sito internet (www.dialoghincitta.it), contenente informazioni sulla storia dell’opera, sulle fasi autorizzative e i tempi di realizzazione, sui costi e sugli aspetti progettuali ingegneristici e architettonici.

Nel mese di febbraio e di marzo sono state raccolte le domande dei cittadini attraverso la casella muovigenova@unige.it – ancora attiva – e sono stati realizzati alcuni incontri preparatori con i principali portatori di interessi.

Alla fine di marzo è stato condotto un incontro in Ateneo cui sono stati invitati gli studenti curriculari e gli studenti di UniGe Senior (https://life.unige.it/index.php/dialogo-tunnel-subportuale). In quell’occasione sono intervenuti sul tema: per UniGe, Nicoletta Dacrema, Prorettrice vicaria, Daniela Preda, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, Enrico Musso, Direttore del Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture, Andrea Pirni, Responsabile del progetto Dialoghi in città e Presidente del Centro di Ateneo su Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità; per il Comune di Genova, Pietro Piciocchi, Assessore al bilancio, lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, Matteo Campora, Assessore mobilità e ambiente, Maurizio Michelini, Dirigente; per ASPI, Alberto Selleri, Project Leader – Progetti Speciali Genova, Gabriella Lotito, Project Manager – Tunnel Subportuale, Enrico Francesconi, Discipline Leader – Architettura e Paesaggio (TECNE); per il Renzo Piano Building Workshop, Luigi Priano e Alessio Montanari hanno presentato i parchi e i tre imbocchi di San Benigno, Madre di Dio e Brigate Partigiane mettendo a disposizione dei presenti i plastici realizzati dallo Studio. Studenti, giornalisti, rappresentanti dei Municipi sono intervenuti contribuendo all’esteso dibattito.

Nei mesi di marzo e aprile il gruppo di lavoro del DISPI è intervenuto presso il Municipio Levante per presentare il sito internet dedicato al tunnel e, insieme ai progettisti di ASPI, ha partecipato alle sedute appositamente convocate della Commissione II dei Municipi Medio-Levante, Centro-Est e Centro-Ovest (quest’ultima trasmessa anche in diretta Facebook). Qui i progettisti ASPI, con l’ausilio di materiali realizzati ad hoc per ciascun Municipio, hanno presentato gli aspetti tecnici dell’intera opera approfondendo direttamente i tratti che coinvolgono i rispettivi imbocchi. Gli ingegneri e gli architetti di ASPI hanno poi risposto alle moltissime domande dei Consiglieri e dei Cittadini intervenuti. Alle sedute non è mancata la rappresentanza dell’amministrazione comunale attraverso l’assessore Pietro Piciocchi e il Dirigente Maurizio Michelini.

“Il percorso dialogico ha riscontrato soddisfazione; in particolare, sono state molto apprezzate la chiarezza e la precisione delle risposte dei tecnici di ASPI alle molte decine di domande espresse durante gli incontri”, sottolinea l’Università.

I report degli incontri così come i nuovi materiali aggiornati e le risposte alle domande saranno presto disponibili sul sito www.dialoghincitta.it.