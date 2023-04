Tunnel Fontanabuona, il Comitato del No: “Pronto per il ricorso al Tribunale”

Genova. “Il 4 aprile è stata presentata, al Ministero dell’Ambiente, un’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di Collegamento tra la Valfontanabuona e l’Autostrada A12 Genova-Roma. Progetto definitivo” scrive il una nota diffusa il Comitato No Tunnel della Fontanabuona.

E prosegue: “In data 6 giugno 2022 è stata pubblicata sull’apposita sezione Procedimenti di VIA in corso la richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio sezione Tutela del Paesaggio una richiesta di integrazioni al progetto Collegamento tra la Valfontanabuona e l’Autostrada A12 Genova-Roma attualmente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica”

“La richiesta di integrazioni è stata fatta ai sensi dell’articolo 24 del DLgs 152/2006 che disciplina anche sia il numero di integrazioni che possono essere richieste dopo l’avvio del procedimento di VIA come pure le eventuali proroghe per la presentazione delle stesse. Dalla lettera di questo articolo emerge che il termine massimo per presentare le integrazioni è di 120 giorni questo termine massimo può essere attivato solo dalla richiesta del proponente la richiesta del proponente deve essere depositata nei termini riportati dal comma in questione e deve essere pubblica nel sito” prosegue.

“Come risulta dagli atti pubblicati nella apposita sezione sui procedimenti di VIA in corso nel sito del Ministero della Transizione Ecologica (ora dell’Ambiente e della sicurezza energetica): non è mai stata presentata da parte del proponente alcuna richiesta di proroga dei termini per il deposito delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura anche se fosse stata presentata la richiesta a partire dal 6 giugno 2022 (data di pubblicazione della richiesta di integrazioni da parte del Ministero) i 120 giorni massimi previsti dal comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006 sono ormai abbondantemente spirati” continua ancora.

E conclude: “La conseguenza di tutto ciò è scritto nella norma citata del Codice dell’Ambiente proprio nella richiesta del Ministero della Cultura: superati i termini la mancata presentazione delle integrazioni comporta automaticamente l’obbligo, non la discrezionalità per il Ministero di respingere il progetto e archiviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso. Da qui la nostra istanza di archiviazione inviata al Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale Valutazioni Ambientali- Divisione V Procedure di Valutazione VIA VAS, che se non verrà accolta potrà comportare ulteriori azioni legali da parte nostra”.