Tunnel della Fontanabuona, primi lavori entro il 2024: cantieri per cinque anni

Rapallo. Grande folla ieri pomeriggio nella sala del consiglio comunale di Rapallo per l’incontro pubblico di presentazione dei lavori per il tunnel della Fontanabuona, opera che collegherà l’A12 con l’omonima valle attraverso uno svincolo che attraverserà le montagne alle spalle del Tigullio.

Presenti i parlamentari Roberto Bagnasco, Valentina Ghio, Stefania Pucciarelli. I consiglieri regionali Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi. Fra il pubblico assiepato in sala consigliare, anche Fabio Tosi. Giovanni Toti, Marco Bucci e Raffaella Paita sono collegati da remoto, così come l’AD di Autostrade Roberto Tomasi. In aula è invece presente Alberto Selleri, responsabile dei progetti speciali dell’azienda. Ci sono i rappresentanti del Comitato No Tunnel, nella fila di scranni a loro riservati. Gli altri sono fuori, in piazza, dove l’amministrazione ha allestito un maxi-schermo per ovviare ai limiti di spazio. Ci sono – a partire dal portavoce Andrea Carannante – e si sentono, perché l’incidente è alla prima curva. “I cittadini di Rapallo fuori e i sindaci della Fontanabuona dentro”, tuonano.

Come racconta Levante News i toni si alzano subito, volano le urla, a ribadire – da parte del fronte del No – che loro chiedevano un’assemblea pubblica e non quella che ritengono essere “una passerella di tecnici che nulla devono avere a che fare con le scelte amministrative della città”.

Si tratta del solo e unico momento di tensione prima del ping pong di interventi. Il Sindaco, Carlo Bagnasco, parla di un’occasione di trasparenza. “La nostra posizione è quella espressa all’unanimità dal consiglio comunale nel 2018. Questo progetto deve vedere Rapallo protagonista, la città deve trarne beneficio. La viabilità tradizionale non sarà toccata, i flussi saranno diretti verso l’autostrada. Aspettiamo di conoscere i tempi, fondamentali”. I tempi? Eccoli: partenza dei lavori – o meglio delle opere propedeutiche – a marzo 2024, 5 anni di interventi per 7 km che si snoderanno fra rampe, gallerie, viadotti e strada provinciale 22, che dovrà essere adeguata. Accolte, precisa Selleri nella sua relazione, le modifiche progettuali richieste dal Comune: l’ottimizzazione dei cantieri, con l’eliminazione di tre siti di lavoro ubicati a Santa Maria del Campo; l’ottimizzazione dei percorsi di cantiere; la realizzazione di un parcheggio di interscambio al Poggiolino.

Il Comitato ribadisce la sua contrarietà a un progetto che vede come prodromico alla Gronda di Levante, che richiederà la gestione di 837 mila metri cubi di detriti e che impatterà violentemente su un’area delicata come Arboccò. Poi la parola passa alla parte politica. A Giovanni Toti, innanzituto, che saluta il tunnel come “opportunità straordinaria per i due territori” e che rende nota la cifra che dovrà essere impegnata da Autostrade per realizzare l’opera: oltre mezzo miliardo di euro. Fanno eco al suo entusiasmo Bucci e Paita, preoccupata, quest’ultima, dei “tempi che si stanno allungando a causa di lungaggini ministeriali poco comprensibili agli occhi dei cittadini”.

Interviene l’ex sindaco e consigliere regionale Armando Ezio Capurro, che rompe il giubilo generale: “Questo tunnel non serve a Rapallo”, dice prima di rilanciare quello per Santa Margherita, invocato come “opera di compensazione”. “Ben venga il traforo per Santa”, ribatte un altro ex sindaco, Roberto Bagnasco, “ma collegare le due cose è il modo migliore per non farne nessuna. Fra Rapallo e Santa Margherita non c’era convergenza di vedute, quella che invece c’è fra Rapallo e la Fontanabuona”. Aleggia in sala l’interrogativo su quale sia l’interesse specifico di Rapallo nei confronti di questo traforo. Sul tema lo stesso Roberto Bagnasco ha un’idea precisa: “I vantaggi sono legati a quelle aziende di Rapallo e di Santa Margherita che attendono di potersi spostare all’interno, a pochi chilometri di distanza dalla costa, liberando dalle attuali servitù spazio prezioso per il nostro territorio”.