Trova e raccoglie 600 euro lasciati per distrazione al bancomat, genovese denunciato

Genova. Trova e raccoglie 600 euro lasciati al bancomat: denunciato dai carabinieri un uomo di 70 anni, genovese che il 3 febbraio scorso si era impossessato del denaro di un’estranea senza curarsi delle telecamere di videosorveglianza.

Il denaro apparteneva a un’anziana, che aveva appena effettuato l’operazione di prelievo dimenticando di prendere le banconote, dopo aver invece ripreso la propria carta magnetica.

Si era allontanata dallo sportello lasciando i 600 euro nel dispositivo, in bella mostra. Evidentemente il 70enne, che era in attesa dietro di lei, è riuscito a raccogliere il contante prima che il sistema di sicurezza entrasse in funzione.

In genere, il dispositivo bancomat lascia per 30 secondi la disponibilità di ritirare i soldi, dopodiché li riprende e reinserisce sul conto corrente da cui è stato ordinato il prelievo.

Se una persona diversa dal titolare del conto (o da persona espressamente autorizzata) raccoglie il denaro si configura il reato di furto, spiegano i carabinieri.