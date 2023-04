Treno evacuato per un cavo rotto a Rivarolo: disagi sulla Genova Arquata

Genova. Mattinata movimentata per pendolari e studenti che ogni mattina riempiono i treni in arrivo a Genova: poco dopo le 6, infatti, si è verificato un guasto alla linea di alimentazione elettrica con un cavo spezzato a Genova Rivarolo.

Una situazione che ha richiesto l’evacuazione di tutte le persone a bordo, evacuazione avvenuta grazie ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto visto che il convoglio, il regionale 12011 proveniente da Novi Ligure, era stato fermato in un punto senza marciapiede. I viaggiatori del treno coinvolto sono stati quindi accompagnati in stazione dove hanno proseguito con bus.

Ancora da capire le cause del guasto, probabilmente causato dagli episodi di maltempo che si sono verificati in zona nella notte. I tecnici di RFI sono sul posto per ripristinare la linea elettrica, la circolazione sulla linea Genova-Arquata via Busalla è rallentata