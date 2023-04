“Tre minuti di scienza”: ritorna Famelab Genova per i giovani ricercatori

Genova. Si terrà dopodomani giovedì 13 aprile FameLab Genova, la competizione di divulgazione scientifica aperta a giovani ricercatori e ricercatrici. Alle 9.30 presso l’aula Meridiana dell’Università di Genova (Via Balbi, 5) verranno svolte le pre-selezioni; per chi passerà ci saranno le selezioni, svolte lo stesso giorno alle ore 20.30 al Teatro La Claque (Vico San Donato). Durante la finale è prevista anche un’esibizione musicale a cura del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.

FameLab Genova, fa parte della competizione internazionale FameLab rivolta a ricercatori e ricercatrici appassionati di divulgazione e arrivata quest’anno alla sua dodicesima edizione.

L’evento ha una dimensione globale ed è stato portato in Italia nel 2012 da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Festivals, ideatore del formatore, e in partnership con oltre 100 partner tra cui Università, Enti di Ricerca pubblici e privati.

La sfida è raccontare la scienza in tre minuti: i concorrenti devono presentare un argomento in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile a un pubblico di non esperti, senza l’ausilio di proiezioni, grafici o video, ma potendosi aiutare solo con piccoli oggetti. In questi tre minuti i partecipanti dovranno sfruttare tutta il proprio talento comunicativo per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca.

Insieme a Genova, altre 11 città italiane partecipato a FameLab: Ancona, Brescia, Camerino, Catania, Cosenza, Lecce, Palermo, Perugia, Pisa, Torino, Trieste.

I primi due classificati di ogni selezione locale accederanno a una masterclass internazionale in Comunicazione della scienza che si terrà a Perugia dal 9 all’11 Giugno 2023 e alla finale nazionale programmata il 30 settembre, sempre a Perugia, che concluderà gli eventi della maratona SHARPER – Notte Europea dei Ricercatori. Infine, il vincitore italiano gareggerà per diventare campione mondiale 2023 alla finale internazionale programmata per il 24 novembre 2023.

L’edizione 2023 prevede due grandi novità: per la prima volta la competizione sarà aperta non solo a concorrenti di ambito scientifico, medico e ingegneristico, ma anche a concorrenti di ambito umanistico che nelle loro ricerche adottano metodi, teorie, dati scientifici, e ne parleranno nei loro talk. Sono quindi ammessi coloro che si occupano di antropologia, archeologia, economia, filosofia, geografia, giurisprudenza, linguistica, letteratura, storia dell’arte, psicologia, scienze politiche, sociologia e storia. Seconda novità: il campione nazionale si aggiudicherà, non solo l’accesso alla finale internazionale, ma anche un premio di 1500 euro.

Gli aspiranti concorrenti devono iscriversi online ad una delle 12 selezioni locali, dopo aver controllato di essere in possesso dei requisiti necessari ed essersi informati sulle regole della competizione sul sito www.famelab-italy.it.

I partner per l’organizzazione di FameLab Genova sono: Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Istituto Nazionale Fisica Nucleare (INFN) Genova, Università degli Studi di Genova, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Associazione Festival della Scienza, Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani di Genova (ADI), Unione Matematica Italiana e Associazione Didattica Museale (ADM).