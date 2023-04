Trasporti, Campomenosi (Lega): “Regolamento Ten-T, passa la nostra linea sulle opere strategiche”

Genova. “Bene il voto della commissione Trasporti sul regolamento Ten-T, un primo passo importante per rafforzare il quadro delle reti di trasporto europeo. Per l’Italia ottenute conferme decisive, come nel caso del quadrante Nord Ovest e per il sistema logistico-portuale”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, relatore ombra del provvedimento, e gli europarlamentari Lega componenti la Commissione Trasporti.

“La Lega, grazie al lavoro di squadra tra Parlamento Europeo e Ministero delle Infrastrutture, ha ottenuto risultati fondamentali nell’interesse del Paese, a cominciare dall’ok alla nostra proposta di includere il Ponte sullo Stretto nell’attuale regolamento finanziario del CEF2, soprattutto in vista delle future revisioni, e alla nostra proposta di inserire l’anello ferroviario che collega i nodi di Caltanissetta, Marsala, Agrigento, Licata, Gela e Pozzallo”.

“Approvate anche altre nostre richieste tra cui l’importanza del trasporto lacustre e funicolare, soprattutto per le aree montane. Esprimiamo grande soddisfazione per questo primo risultato: massimo impegno per rendere il nostro Paese sempre più protagonista in Europa, con collegamenti e infrastrutture all’avanguardia, al servizio di imprese, lavoratori e famiglie”, conclude Campomenosi.