Trasporti, Campomenosi (Lega): “Domani voto Pe revisione TEN-T, prioritario difendere interessi ItaliaW

Bruxelles. “In qualità di relatore ombra sulla revisione delle linee guida per lo sviluppo delle reti TEN-T, sono lieto di annunciare che domani si terrà la votazione in Commissione Trasporti del Pe sul testo di compromesso ottenuto dopo le negoziazioni tra gruppi politici. Un testo ancora da migliorare, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità per i requisiti infrastrutturali e di performance del settore ferroviario”.

“Tuttavia, è una buona base di partenza che riconosce alcune istanze importanti del nostro Paese, a partire dalla multimodalità dei nodi infrastrutturali principali, come i porti. Lo stesso giorno ospiteremo il convegno ‘Shipping 4.0’, organizzato da Promoest, occasione per ribadire la vocazione marittima del nostro Paese e le sfide tecnologiche e infrastrutturali che abbiamo di fronte”.

“Al convegno parteciperà l’Assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Andrea Benveduti. Portare le istanze italiane in Europa significa anche questo: far conoscere know-how e progetti di cui il nostro Paese è ricco”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, sull’imminente voto sulla revisione delle reti TEN-T e il convegno “Shipping 4.0” che si terrà domani al Parlamento Europeo.