Traffico in tilt nel Ponente: in totale 38km di coda in A10. Bloccata anche l’Aurelia

Savona. Una striscia quasi completamente gialla, è questa l’immagine che fornisce Autostrada dei Fiori per il tratto dell’A10 tra Savona e Ventimiglia: sommando le diverse code si raggiungono quasi i 40 km di incolonnamenti in direzione Francia.

Un vero incubo per tutti gli automobilisti in riviera, non solo in autostrada. Anche l’Aurelia infatti è intasata con i veicoli che procedono a passo d’uomo.

Le cause? Nessun incidente, bensì i cantieri presenti sulla tratta e il traffico intenso. Tanti infatti coloro che hanno deciso di approfittare del ponte del 25 aprile per dirigersi al mare e se, già questa mattina, si sono verificati i primi disagi, ora sono aumentati notevolmente.

Il primo incolonnamento è tra Savona e Spotorno: 4 km. La coda è quasi cinque volte superiore tra Finale e Andora, dove il serpentone è di ben 19 km, qui la causa sono i lavori. Per chi si vuole andare oltre, la situazione non migliora: 1km di coda tra Andora e San Bartolomeo, due tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia, sempre per lavori, e poi 12 km tra Sanremo Ovest e Ventimiglia.