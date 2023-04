Tra un mese la Festa dello Sport: al Porto Antico il più grande villaggio sportivo della Liguria

Genova. Un mese alla Festa dello Sport. La rincorsa è iniziata. Dal 19 al 21 maggio il Porto Antico di Genova si trasformerà nel villaggio sportivo più grande e affascinante d’Italia, affacciato direttamente sul mare. Dopo la straordinaria partecipazione dello scorso anno, con 120.000 presenze, Porto Antico e Stelle nello Sport sono al lavoro insieme a Enti e Associazioni, per preparare la 19° edizione dell’evento, il più atteso dagli “atleti” di ogni età, livello e abilità. Uno straordinario mix di eventi e attività da vedere, provare, vivere, con tante conferme e alcune novità.

Da Piazza Caricamento fino a Calata Gadda, dall’area di Porta Siberia ai Magazzini del Cotone, la Festa dello Sport proporrà oltre 90 discipline sportive da provare in un “parco olimpico” di oltre 130.000 metri quadrati: dalla pallavolo al calcio, dal basket al tennis, dalle bocce alla ginnastica. E ancora rugby, canottaggio, vela, apnea, scherma, badminton, baseball, tiro con l’arco, atletica leggera, sport equestri, giochi della mente, judo, ju jitsu e karate, kung fu, tennistavolo e molto altro.

Patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute SpA, Coni Liguria e Fondazione Carige, la Festa potrà contare sulla storica collaborazione di Uisp, Consorzio Sociale Agorà e oltre 200 Federazioni e Associazioni sportive.

Giovedì 18 maggio (ore 20, Sala Grecale, Magazzini del Cotone) ci sarà una gustosa anteprima, andrà in scena la 24° edizione del Galà delle Stelle nello Sport. Tanti campioni affermati e giovani talenti saranno celebrati nella “Notte degli Oscar” con ospiti di livello internazionale e momenti di spettacolo e divertimento (prenotazione obbligatoria a info@stellenellosport.com, ingresso gratuito con raccolta offerte per la Fondazione Gigi Ghirotti).

Venerdì 19 maggio sarà, come per tradizione, la giornata dedicata alle scuole. Con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale saranno numerosi gli eventi per gli studenti. Si parte dall’Olimpiade delle Scuole, promossa da Stelle nello Sport insieme al Coni Liguria in Piazza delle Feste. Un percorso polisportivo di 20 minuti a ogni classe. Prenotazione obbligatoria alla mail scuola@stellenellosport.com. Come sempre ci sarà grande partecipazione alla Baby Maratona che festeggia la 20° edizione (prenotazione alla mail studio@avvocatodurelli.it). Gli studenti, guidati dai loro docenti, potranno provare nelle diverse aree tutte le attività e le discipline della Festa. E non solo: nell’area Stelle nello Sport, al fianco del palco in piazzale Mandraccio, Free Sport e Eunike proporranno giochi sportivi per gli studenti con il progetto YAP (Young Athletes Program) di Special Olympics e le attività saranno rivolte a bambini con e senza disabilità all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione. Ritorna anche il Palio Remiero delle scuole con l’organizzazione della Ficsf così come lo stand promosso da Orientamenti.

Nel fine settimana, sabato 20 e domenica 21 maggio, protagonista assoluto sarà il ricercatissimo “Passaporto dello Sport“, lo strumento che permetterà ai giovani di raccogliere timbri per ogni attività sportiva svolta durante la Festa e conquistare così l’Attestato di partecipazione, i gadget ufficiali della Festa, premi e sorprese rigorosamente in tema sportivo.

Sarà una Festa dello Sport ricca di esibizioni e dimostrazioni sportive, che si alterneranno senza soluzione di continuità sui tre palchi (Palco Mandraccio, Piazza delle Feste e Palco Millo). Oltre 100 gli eventi in programma, tra spettacoli, esibizioni, dimostrazioni, prove e esibizioni atletiche e spettacolari. Sul palco di Piazzale Mandraccio, dopo l’inaugurazione ufficiale del venerdì (ore 9.00) ci saranno esibizioni ogni trenta minuti: oltre 60 in tre giorni.

Sui campi allestiti da Decathlon in Calata Gadda si terranno sabato le sfide di “Operazione Nostalgia”, il format calcistico che prevede la partecipazione di alcune “Legends rossoblucerchiate”. Grazie alla collaborazione di Ecopneus saranno allestiti con materiali realizzati dal riciclo di pneumatici fuori uso un campo da basket e una pista di atletica di 60 metri dove Uisp programmerà numerose sfide e attività. Sul campo di calcio allestito con l’aiuto del Comitato ligure della lega Nazionale Dilettanti ci saranno due speciali tornei di calcio integrato (femminile al sabato e maschile alla domenica). Tanta passione e movimento anche sul Palco del Millo con tre giornate di fitness per tutti.

Domenica 21 maggio a partire dalle ore 9,30 riflettori puntati su Il Miglio Blu, gara podistica competitiva intorno ai Magazzini del Cotone, e a seguire il Minimiglio, dedicato ai piccoli runner, con un percorso ridotto, studiato su misura, che si riempirà del loro entusiasmo e delle incitazioni del pubblico.

Il mare sarà come sempre grande protagonista della Festa con le prove in barca a vela promosse dalla Primazona Fiv e la Jet Ski Therapy programmata il sabato. Sarà un’altra tappa di avvicinamento importante al “Grand Finale” di The Ocean Race con attività e laboratori e la presenza speciale di New Zealand Endeavour, il leggendario ketch che ha vinto il giro intorno al mondo nel 1993-94.

La Festa dello Sport avvicinerà, ancora una volta, allo sport e ai suoi valori decine di migliaia di giovani, che potranno provare tutte le attività e le discipline che vorranno in modo completamente gratuito e con la costante assistenza di istruttori qualificati e campioni. Un tassello fondamentale della programmazione sportiva di Genova anche verso il 2024, anno in cui la città sarà Capitale europea dello Sport.

Tra le novità di questa edizione: il Military Camp promosso dall’Esercito e il Subbuteo che, a 75 anni dalla sua creazione, continua ad affascinare i giovani. Nei locali dei Magazzini del Cotone si giocheranno inoltre le finali del campionato regionale, e saranno al “coperto” anche tutti i giochi della mente, il calcio balilla, il tennis tavolo, il Risiko, il badminton e molto altro.

A 30 giorni dal taglio del nastro la mappa del villaggio è praticamente completa anche se c’è ancora spazio per qualche novità dell’ultima ora. Perché la Festa dello Sport, sempre pronta ad accogliere enti e associazioni che vogliono promuovere lo sport e i suoi valori, è un grande gioco di squadra con una dedica speciale alla Fondazione Gigi Ghirotti: anche in questa edizione verranno raccolti fondi a sostegno dei progetti promossi dalla “squadra” diretta dal Prof. Franco Henriquet. Tutti i partecipanti potranno acquistare i biglietti della Lotteria delle Stelle concorrendo all’estrazione di una bellissima crociera Msc per due persone a bordo dell’ammiraglia Seashore.