Torneo delle Regioni 2023: si qualificano ai quarti  di finale l’Under 19 maschile e la formazione femminile

Mondovì. La Liguria Under 19 supera (1-0, Jebbar) la Campania e si qualifica ai quarti di finale, al pari della formazione femminile, che pareggia (0-0) con la Campania, risultato che basta ed avanza per prendersi il secondo posto ai danni della Sardegna, grazie allo scontro diretto a favore.

La Rappresentativa Regionale Under 19 se la vedrà con Trento, la Femminile sarà opposta all’Umbria; eliminate, con l’onore delle armi le formazioni Under 17 e Under 15.

Daniele Siri, area comunicazione Cairese, commenta la gara; “L’inizio è stato di marca campana, andata (al 22°) vicina al goal, ma Jebbar ha salvato nei pressi della linea di porta, la conclusione a botta sicura dell’avversario.

La Campania, dopo l’ottimo inizio, ha rallentato il ritmo delle operazioni ed è venuta fuori la Liguria, che nel finale di tempo ha avuto un paio di grosse occasioni, la prima con un colpo di testa di Mariani (bravo il portiere Paparella a sventare la minaccia), la seconda (al 44°) con un gran tiro di Graziani, deviato dal portiere avversario in calcio d’angolo.

Nella prima parte del secondo tempo è stata ancora la Liguria a farsi preferire per trame di gioco; al 57° Fatnassi è subentrato a Costa, una sostituzione che si rivelerà determinante, .

Al 60°, la Liguria è andata vicino al vantaggio con Graziani, il cui tiro ha incocciato il palo ed è ritornato in campo.

Al 61° azione sulla destra di Fatnassi, che dopo aver saltato l’uomo, è entra in area ed ha appoggiato al centro per Jebbar, lesto a trovare via della rete.

La gara è diventata nervosa, con accenno di rissa, dopo un brutto fallo ai danni di Francesco Berretta, costretto ad uscire e sostituito da Morchio.

Nei sei minuti di recupero, decretati dal sig, Spinelli di Cuneo, è stato espulso il campano Balzano, mentre Jebbar e Graziani ammoniti, nel corso del torneo, per la seconda volta, potrebbero saltare la gara successiva contro il Trento”.

Le formazioni:

Campania (4-3-3): Paparella, Longobardi, Dello Russo, Coppola, De Mattia, Senatore (12° st Solpietro), Aiello, Somma (30° st Robustelli), Khardziani (1° st Manzi), Siliano (28° st Iuliano), Caruso (1°st Balzano).

A disp. Botta Antonino, Lucignano, Romano, Nastri. All. Savino.

Liguria (4-2-3-1): Mondino, Berretta (42° st Morchio ), Borreani, Costa (13° st Fatnassi), Fontana, Franzino, Gottingi, Graziani T. (45°st Tussellino), Jebbar, Mariani, Zinnari.

A disp. Scalvini, Damonte, Favazza, Thiam, Tomè, Zuppiroli. All. Chiappucci .

ARBITRO: Spinelli di Cuneo, collaboratori Popescu di Bra e Felis di Torino.

Il programma dei quarti di finale:

Uder 19 (martedi 25 aprile, ore 14.30)

Liguria-Trento (Silvio Baudo di Moretta – Cn)

Marche-Campania (Stadio “Bertolotti” di Volpiano – To)

Veneto-Friuli VG (Campo di Pianezza – To)

Lombardia-Bolzano (Campo di Vinovo – To)

Femminile (martedì 25 aprile, ore 16.30)

Toscana-Veneto (“Silvio Baudo” di Moretta – Cn)

Umbria-Liguria (Campo di Vinovo – To)

Piemonte VdA-Lombardia (Stadio “Bertolotti” di Volpiano – To)

Emilia Romagna-Sicilia (Campo di Pianezza – To