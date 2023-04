Tipicamente Chiavari: il 28 e 29 aprile torna il mercatino agroalimentare

Chiavari. Sabato 28 e domenica 29 aprile torna l’appuntamento mensile con Tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato del Comune, che porta in via Rivarola le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, di denominazione geografica protetta e a chilometro zero.

Ad arricchire l’evento, alle 17,30 di sabato in via Gagliardo, il concerto dei Canterini di Sant’Olcese realizzato in collaborazione con Assoartisti Confesercenti. Attivi da trent’anni nel campo della musica etnica, sono stati il primo gruppo di canto popolare genovese ad ottenere un riconoscimento di rilevanza nazionale e internazionale quale il Premio Città di Recanati del 1996, vinto con il brano “O trallallero canson de ‘na vitta” (“Il trallallero canzone di una vita) di Paolo Besagno, maestro e contralto del gruppo. Nello stesso anno il gruppo è stato insignito del Premio Regionale Ligure per aver portato il trallalero genovese fuori dai confini della nostro territorio.

Ancora oggi i Canterini di Sant’Olcese, riconosciuti nel 2011 Gruppo di Interesse Nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, proseguono la loro attività concertistica e di pratica e diffusione del trallalero genovese, soprattutto tra le nuove generazioni, promuovendo la cultura dell’arte polivocale ligure mediante l’attivazione di un laboratorio permanente, svolto settimanalmente presso la sede della squadra.