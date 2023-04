Tifosi della Sampdoria assaltano con le spranghe i bus degli spezzini: tafferugli fuori dallo stadio

Genova. Serata movimentata quella di ieri, prima e dopo la partita di serie A tra Sampdoria e Spezia, disputatasi a Marassi e terminata con il punteggio di 1 a 1: dopo il match, infatti, le due tifoserie sono entrate parzialmente in contatto con tafferugli e violenze di vario genere.

L’episodio più grave si è verificato in fondo a via Montaldo dove qualche decina di ultras doriani ha di fatto assaltato i bus di Amt con a bordo i tifosi spezzini diretti alla stazione di Brignole: alcune di loro erano armati di spranghe e aste di bandiera. Per fortuna non si è mai arrivati al contatto diretto e non si registrano feriti a parte un paio di ultras blucerchiati fermati dalla polizia.

Polizia che dopo aver evitato il contatto tra le due tifoserie, ha presidiato la stazione di Brignole per evitare nuovi episodi. E in stazione, su ordine del questore, i tifosi spezzini sono stati ‘imbarcati’ a forza sull’ultimo treno regionale diretto a La Spezia, per evitare una notte di passione in città: circa 300 ultras spezzini, molti di loro senza biglietto, sono quindi stati fatti salire sul convoglio anche se al completo. Il treno è partito con circa un’ora di ritardo.