Terzo valico, operaio scavalca una recinzione e si trafigge con un ferro: non è grave

Genova. Ancora un incidente sul lavoro per fortuna senza gravi conseguenze. Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14.30, in via Fiorenzo Semini, a Pontedecimo, all’interno del cantiere del Terzo Valico un operaio è rimasto ferito.



Secondo quanto appreso, l’uomo, un operaio di 50 anni, si è ferito mentre scavalcava una ringhiera infilzandosi con un pezzo di ferro. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi: è salito in ambulanza sulle proprie gambe ed è stato trasportato al Villa Scassi.

Sul posto sono giunti oltre ai soccorsi del 118, la polizia di Stato per tutti gli accertamenti.

Nel frattempo, sempre in un cantiere del Terzo Valico, si registra la morte di un operaio calabrese, trasfertista di 63 anni. L’uomo sarebbe morto per morte naturale a causa di un malore. E’ stato trovato dai colleghi all’interno del suo alloggio, dopo che non ne avevano notizie da questa mattina. Era alloggiato al campo base di Cravasco.