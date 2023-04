Terrazza Bonsai, la scommessa di due giovani imprenditori per il rilancio di due storiche location sui tetti di Genova

Genova. A un anno dalla nascita del primo multistudio venerdì 14 aprile i giovani imprenditori genovesi Caterina Giustini e Rodrigo Lorefice, insieme al loro giovanissimo staff, hanno presentato Le Location di Terrazza Bonsai, all’evento presente anche l’onorevole Ilaria Cavo.

Le location si trovano all’interno di Palazzo Giorgio Spinola, Palazzo dei Rolli sito in Salita Santa Caterina 4, nel cuore del centro storico genovese.

“Uno spazio in più nel cuore della nostra Genova un’ opportunità di incontri, meeting, mostre, addirittura set cinematografico per operatori liguri e soprattutto non liguri che vogliano affacciarsi e magari radicarsi nella nostra regione – dichiara l’onorevole Ilaria Cavo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati – Un progetto multifunzionale, che nasce Bonsai ma potrà crescere molto, pensato e voluto da una giovane donna imprenditrice e da un giovane ragazzo genovese che meritano tutto l’incoraggiamento e il sostengo. Un’opportunità potrebbe essere l’inserimento nel circuito del Rolli, che ci auguriamo possa avvenire, fatte le opportune verifiche, come nuova tappa di un altro palazzo storico che si apre a tutti”

La prima delle due location è Terrazza Bonsai: dal cuore Genovese, un luogo dove ammirare i tetti di Genova e dove soffia sempre aria di mare. L’ambiente predominante è proprio la Terrazza, sita al Piano Attico, ampio e luminoso, con ambienti ideali per ospitare avvenimenti ed eventi.

La seconda è Le Colonne di Terrazza Bonsai: dal sapore elegante e antico, uno Storico Salone Nobile costituito da elementi architettonici che donano eleganza e raffinatezza alla location insieme al palco naturale e alla fontana, dettagli perfetti per una scenografia e un’accoglienza in grado di impressionare.

“Quante persone oggi ci hanno detto che questo posto è spettacolare ma la realtà è che i posti sono solo metri quadrati contornati da pareti, siamo noi a scegliere la qualità degli attimi con cui riempirli. E forse oggi più che mai occorre ripensare al punto da cui siamo partiti. Quando siamo arrivati in questo posto non c’era nulla, lo abbiamo immaginato da zero e riqualificato per dare alla nostra Genova un nuovo luogo di opportunità” Rodrigo Lorefice, co-fondatore di Terrazza Bonsai.

“Le location di Terrazza Bonsai sono un sogno che si realizza. L’ambizione di avere a Genova un luogo per eventi unico, storico, ricercato, che attragga aziende fuori regione e giovani talenti da tutta la città – racconta Caterina Giustini co-fondatrice di Terrazza Bonsai – per realizzarlo abbiamo unito diversi appartamenti del palazzo, ristrutturato e riqualificato gli spazi per renderli estremamente versatili; infatti, le location si prestano a eventi aziendali, eventi privati e mostre ma anche come set-cinematografico e teatro”.