Tennis, Serie C: vittoria rotonda del Cus Genova con Chiavari

Genova. Weekend quasi perfetto quello delle prime squadre del CUS Tennis. Vittoria rotonda per i ragazzi in Serie C contro il Tennis Chiavari con il risultato di 6-0 e tutte vittorie in due set, ottenute da Luzzo, Metti e Paiardi nei singoli, così come da Metti-Paiardi e Luzzo-Rebaudi nei doppi.

Questo il commento di Tommaso Metti, tennista della prima squadra del CUS Tennis: “Abbiamo vinto 6-0 di nuovo, non abbiamo lasciato alcun set agli avversari come la settimana scorsa. È stata la prima partita in casa, utile anche a Luzzo per ambientarsi con la nostra superficie. Come prima esperienza in casa abbiamo fatto più che bene. Ora avremo una partita più difficile dopo la pausa contro il Sestri Levante, una sfida chiave in trasferta. Vediamo come ci comporteremo sulla terra. Come feeling nei campi di casa invece è andata molto bene”

Pareggio agrodolce per la Squadra A femminile, in vantaggio per 2-1 all’esordio contro il Circolo Tennis Lavagna con vittoria di Scimone, sconfitta di Marelli e successo di Damiani, ma agganciata dalle lavagnesi con la sconfitta nel doppio di Marelli-Scimone al super tie-break. Infine, ottima vittoria per 3-1 della Squadra B contro il TC Bogliasco. Sconfitta di Solari, vittorie di Montaldo e Da Molo e, infine, vittoria nel doppio di Carazza e Da Molo.