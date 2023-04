Telecomunicazioni, BBBell ottiene la certificazione ambientale ISO 14001

Genova. BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless e fibra in Piemonte e Liguria, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della normativa ISO 14001:2015.

La certificazione, riconosciuta dall’ente accreditato RINA, attesta l’impegno di BBBell nell’attivare processi di miglioramento continuo del business in una logica di rispetto dell’ambiente e rappresenta un asset strategico per le future scelte gestionali dell’azienda. La certificazione rappresenta infatti il coronamento di una serie di attività che, sviluppate nel tempo, hanno portato alla definizione di un sistema di monitoraggio delle risorse ambientali utilizzate nella gestione dell’azienda. Pubblicata per la prima volta nel 1996, la ISO 14001 è oggi la norma internazionale di riferimento per progettare e implementare un efficace Sistema di Gestione Ambientale ed è stata recentemente introdotta come fattore determinante per l’erogazione dei fondi PNRR verso le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, essere compliant 14001 assolve in pieno a quanto richiesto dal documento DNSH – Do not significant harm – che prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali “non arrechino nessun danno significativo all’ambiente”.

Oltre a garantire il rispetto degli adempimenti legislativi in materia, il Sistema di Gestione Ambientale si prefigge come obiettivo il miglioramento continuo delle performance aziendali, che hanno impatto sull’ambiente, come il risparmio energetico, assicurando un utilizzo delle risorse più efficiente, razionale e consapevole, così da ridurre sprechi, rifiuti ed emissioni. “Siamo lieti di comunicare – commenta Enrico Boccardo, Presidente BBBell – questo nuovo importante risultato per la nostra azienda, che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso in termini di affidabilità, efficienza delle operazioni e riconoscibilità presso gli stakeholder, senza tralasciare la sostenibilità ambientale e in particolar modo il risparmio energetico del nostro DataCenter”.

Il percorso di certificazione BBBell è iniziato qualche anno fa con l’ottenimento della ISO 9001 per poi proseguire con le certificazioni in materia di Salute e Sicurezza (ISO 45001), Qualità dei processi sulla sicurezza dei dati (ISO 27001: 2013 con estensione ISO 27017 e ISO 27018) fino ad arrivare a quella Ambientale (ISO 14001) e andando così a realizzare un Sistema di Gestione Integrato a tutti gli effetti. L’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 conferma l’impegno di BBBell nel promuovere la creazione di valore condiviso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Certificare il sistema di gestione ambientale, inoltre, favorisce il miglioramento della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder, con effetti positivi sul posizionamento competitivo dell’impresa e garantisce l’accesso a nuovi mercati.