Tassista spintona a terra cliente non voluto: rottura del bacino e denuncia

La Spezia. Un diverbio tra un tassista e un cliente è finito con una denuncia per lesioni personali per il primo e la frattura del bacino per il secondo. Un’aggressione avvenuta in Piazza Medaglie d’oro, di fronte alla stazione della Spezia Centrale, e ripresa dalle telecamere del circuito cittadino che sono state usate dalla Polizia Locale a corredo della ricostruzione fatta dal ferito agli agenti che ne hanno raccolto la denuncia.

Il diverbio risale allo scorso mercoledì e sarebbe scoppiato al momento del rifiuto, da parte del tassista, di accompagnare uno spezzino presso la sua abitazione. Il motivo, secondo la ricostruzione della Locale, sarebbe legato al fatto che la destinazione presupponeva una strada stretta e di non facile percorrenza, che avrebbe messo a rischio l’integrità del suo veicolo.

Al rifiuto sono seguiti epiteti e offese reciproche, culminate nell’aggressione fisica quando il cliente ha fatto l’atto di occupare comunque il sedile posteriore dell’auto. Il conducente del taxi, dopo aver scaricato il bagaglio dell’uomo, lo avrebbe spintonato facendolo cadere al suolo. Il pronto soccorso ha poi certificato le lesioni.

Sporta querela nei confronti del suo aggressore presso il comando della Polizia Locale, sono partite le indagini che hanno portato alla denuncia del tassista per il reato di lesioni personali volontarie. Il professionista è stato anche sanzionato dai poliziotti municipali “ai sensi del regolamento comunale taxi per non essersi comportato con la dovuta “correttezza, senso civico e senso di responsabilità, e per aver violato la legge regionale in materia, poiché aveva rifiutato di prestare il servizio richiesto senza una fondata e motivata giustificazione”. Gli uffici comunali starebbero valutando il persistere delle condizioni per il mantenimento della licenza.