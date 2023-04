Taekwondo, Nicole Masala è d’argento all’Austrian Open

Innsbruck. Sabato 1 aprile ad Innsbruck, in Austria, la genovese Nicole Masala ha vinto la medaglia d’argento tra le under 15 all’Austrian Open, gara che ha coinvolto oltre mille atleti da tutto il mondo.

Quello di Innsbruck è il più antico tra gli appuntamenti del circuito Open, che assegnano punti nel ranking mondiale e uno dei più partecipati a livello europeo.

In un contesto di grandissima competitività, la giovane Nicole, classe 2010 tesserata per la Scuola Genova, ha offerto una grandissima prestazione, superando le avversarie da Germania, Slovenia e Kazakistan, prima di venire sconfitta in finale dall’atleta finlandese. Con l’argento di Innsbruck, Nicole guadagna preziosi punti ranking e prosegue in una stagione che l’ha già vista partecipare al campionato Europeo under 15 con la nazionale italiana, oltre a laurearsi campionessa italiana in occasione dei campionati tricolore di dicembre.

“Sono felicissima di aver raggiunto la finale in una competizione così prestigiosa dove ho avuto la possibilità di confrontarmi con atlete provenienti da tutta Europa e alcune facenti parte delle rispettive nazionali, in particolare le mie avversarie da Slovenia e Kazakistan – dichiara Masala, che ora punta al bis in coppa Italia -. L’anno scorso ho vinto la medaglia, quest’anno punto a confermarmi”.

Si fermano prima della zona podio gli altri atleti genovesi in gara: Virginia Lampis, Ludovica Fugazza, Lucrezia Maloberti, Giulia Pollini, Nicolò Rebolino, Andrea Abbate, Riccardo Pastore, Simone Effori, Anna Fossaceca, Tommaso Zaino, Andrea Fossa, Gaia Gavarone, Aurora Ceccantini e Giorgia Pirino (tutti Scuola Genova).

Nicole Masala con la medaglie vinta a Innsbruck