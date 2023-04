Suzuki Rally Cup: Bianchi e Zambelli sul podio ad Alba

Genova. Si arricchisce di un risultato importante l’esperienza di Stefano Bianchi e Francesco Zambelli nella Suzuki Rally Cup 2023.

Al Rally Regione Piemonte, secondo atto della serie disputato ad Alba, la coppia genovese – in gara con la Swift in configurazione Racing Start fornitagli dalla savonese PFA Motorsport e con i colori dell’Alma Racing – ha infatti conquistato un ottimo secondo posto nella classe d’appartenenza, la RSTB10, piazzamento che porta i due amici trentatreenni al secondo posto nella graduatoria della loro categoria in questo campionato.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito finale del rally – osservano Stefano Bianchi e Francesco Zambelli – una gara come sempre molto difficile e disputata su prove speciali con strade sporche a cui noi liguri non siamo abituati. Questa partecipazione si è tradotta in una grande esperienza di cui fare tesoro per il proseguo della nostra stagione, in cui contiamo di migliorarci sempre un po’, impegno dopo impegno”.

“Avevo già corso la gara piemontese – aggiunge Francesco Zambelli – e l’ho trovata ancora più difficile. Per questo, mi sento di lodare il mio amico pilota che, malgrado non abbia ancora una grande esperienza, ad Alba ha dimostrato di essere in grado di controllare egregiamente la vettura anche nelle situazioni più critiche. La partecipazione alla Suzuki Rally Cup si sta rivelando davvero molto importante per completare il suo percorso formativo”.