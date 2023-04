Sudtirol-Genoa: stadio già esaurito a poche ore dall’inizio della prevendita

Genova. Non ci voleva molto, in effetti, vista la capienza dello stadio Druso (poco più di cinquemila posti), però è la rapidità con cui lo stadio Druso di Bolzano è andato esaurito in vista di Sudtirol – Genoa a sorprendere.

La prevendita per la partita di lunedì primo maggio alle 15 era stata suddivisa in tre fasi: sino a oggi alle 9 era riservata ai possessori della tessera registrati nel portale ticketing della squadra, mentre da oggi, lunedì 24 aprile, alle 9 era stata aperta la prevendita online, compreso il settore ospiti (625 posti).

Le due squadre hanno una posizione in classifica che profuma di serie A: il Genoa potrebbe mettere un altro mattoncino per la promozione diretta, il Sudtirol è quarto a 53 punti, distante di 7 dal Bari, ed è reduce dal pareggio col Frosinone.

I residenti in provincia di Genova potevano acquistare solamente biglietti validi per il settore ospiti. All’ingresso dello stadio dovrà essere esibita la carta d’identità o passaporto (non è considerata valida la patente di guida).

L’impianto, costruito nel 1930, è costituito da solo due settori: la Tribuna Zanvettor (a Ovest, già Tribuna Trieste), che è l’ingresso principale dello stadio, di circa 2700 posti, e la Tribuna Canazza (a Est, già Tribuna Isarco), in parte dedicata alle tifoserie ospiti di circa 2800 posti.