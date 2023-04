Sudan, rientrano in Italia i genovesi bloccati a Khartoum: riuscita l’evacuazione di Difesa e ambasciata

Genova. Poco prima delle 19 di domenica sera i cinque genovesi bloccati a Khartoum, in Sudan, in mezzo agli scontri tra esercito e paramilitari, sono saliti a bordo dell’aereo, un C-130, che li sta riportando in Italia. Dopo uno scalo a Gibuti, Stefano Rebora, Valentina Gallo e il loro figlio piccolo, oltre ad altri due attivisti dell’associazione Music For Peace, rientreranno a casa.

Incubo finito per loro, che dal 15 aprile si sono trovati asserragliati nell’appartamento di un edificio mentre la città era in balia di bombardamenti, razzie e disordini ma incubo appena iniziato per la popolazione del Paese africano.

“Il problema non siamo noi – hanno più volte ripetuto i volontari di Music For Peace – ma le persone che da 10 giorni non riescono ad accedere a generi di prima necessità, che rischiano di venire uccise uscendo di casa per cercare cibo o medicinali, l’Europa non può lasciarli soli”.

L’evacuazione da Khartoum è stata difficile. L’aeroporto di Khartoum è bloccato da giorni ma l’aspetto più rischioso era il trasporto dai vari quartieri della città tra spari e altre situazioni critiche.

Sul C-130 dell’Aeronautica ieri sera c’era 107 persone a bordo, tra cui otto bambini e nove anziani, un medico e un infermiere militare e 12 membri dell’equipaggio. Quasi tutti italiani, alcuni stranieri.

Un altro piccolo gruppo di 32 persone, tra cui lo staff dell’ambasciata, è rimasto in aeroporto e si è poi imbarcato su un secondo volo disponibile, in collaborazione con le forze armate spagnole.

A Khartoum sono rimasti pochissimi italiani, sostanzialmente alcuni medici e infermieri di Emergency che non hanno voluto abbandonare i loro pazienti.

L’operazione di trasporto in sicurezza è stata gestita dal ministero della Difesa insieme allo staff dell’ambasciatore italiano in Sudan Michele Tommasi. Nel pomeriggio di ieri i paramilitari dell’Rfs si erano in qualche modo intestati la buona riuscita dell’operazione attraverso un tweet.

“Dopo una giornata di trepidante attesa, tutti i nostri connazionali in Sudan che hanno chiesto di partire sono stati evacuati. Con loro ci sono anche cittadini stranieri. L’Italia non lascia nessuno indietro”, ha dichiarato ieri sera la premier Giorgia Meloni che ha aggiunto: “Per la fine della guerra, all’apertura di un negoziato che conduca a un governo a trazione civile, il Sudan ha bisogno di pace”.

Il conflitto. Il Sudan è lacerato dalla guerra scoppiata il 15 aprile scorso tra l’esercito governativo del generale Abdel Fattah al-Burhan, sovrano de facto del Sudan e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, suo ex-vice e oggi nemico, che comanda le tanto forze paramilitari di supporto rapido (Rsf). I morti sono stati già oltre 600, secondo il ministero della Sanità locale.