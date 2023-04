Nuovo forno crematorio a Staglieno, la Regione dovrà sospendere l’autorizzazione al progetto

Genova. Nuovo ostacolo per il progetto del nuovo forno crematorio a Staglieno: il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza un ordine del giorno che impegna la giunta Toti a “normare la sospensione di autorizzazioni da parte di Città metropolitana e Province di nuovi forni crematori fino all’emanazione del piano regionale di coordinamento dei forni crematori“. Il documento, votato all’unanimità ieri in commissione, è passato in aula con 20 voti favorevoli e 8 astenuti (l’intero gruppo di Fratelli d’Italia, i leghisti Piana, Garibaldi e Mai e Stefano Anzalone di Progresso Liguria), segnando così una spaccatura all’interno del centrodestra.

Lo “sgambetto” si era consumato ieri durante la commissione regionale coi comitati della Valbisagno contrari all’opera. Approfittando dell’assenza di una parte del centrodestra, l’opposizione ha proposto l’ordine del giorno e ne ha ottenuto l’approvazione unanime col parere favorevole dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola. Tra i favorevoli anche Brunello Brunetto, capogruppo della Lega, che oggi ha rivendicato la posizione parlando di “scelta in coscienza, considerando che il nuovo impianto di Savona potrebbe bruciare anche bare contenenti zinco” e riscuotendo così gli applausi della minoranza.

A nulla sono valsi i tentativi dei consiglieri di maggioranza di evitare lo scivolone, prima proponendo di rimandare il testo il commissione per definire meglio l’impegnativa e poi con una serie di interventi in aula per arrivare al termine della seduta. Il presidente del Consiglio Gianmarco Medusei non ha potuto far altro che applicare il regolamento, pur mettendo ai voti la proposta dell’opposizione di modificare le premesse. Sono stati eliminati i riferimenti ai fumi inquinanti e l’affermazione che “gli attuali forni sono sufficienti a coprire la domanda di cremazione da parte dei liguri”, ma alla fine l’impegnativa è stata confermata.

“Oggi per la prima volta emergono le contraddizioni della maggioranza – commenta Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa -. Anche grazie alla mia richiesta in commissione Sanità, sono state ascoltate le ragioni di chi vive un disagio sul territorio in mancanza di applicazione della legge regionale che dovrebbe determinare i fabbisogni degli impianti crematori in Liguria”.

“Ormai lo sanno anche le pietre: i forni crematori sono stati equiparati, in termini impiantistici, agli inceneritori e sono comunque industrie insalubri di prima classe, la più pericolosa per le sostanze che rilasciano nell’aria. La Liguria, peraltro, non ne ha nemmeno necessità: ad oggi, infatti, i forni crematori a Genova e in Liguria sono più che sufficienti a soddisfare la domanda interna. Costruirne un altro, anzi, significa solo aumentare il rischio di inquinamento ambientale, come denunciato da tempo dai comitati di cittadini della zona, sempre inascoltati. Il regime autorizzatorio deve essere sospeso, come stabilito in commissione Sanità, dove l’ordine del giorno è stato votato anche da due forze politiche della maggioranza e dallo stesso assessore competente”, commenta il consigliere regionale del M5s Paolo Ugolini.

“Abbiamo salvaguardato il diritto alla cremazione dei liguri, ma abbiamo assunto l’impegno con tutti i consiglieri, compreso l’assessore Gratarola, di evitare che si aprano nuovi forni crematori non solo a Staglieno ma in tutta la Liguria, il cui scopo abbiamo sempre temuto fosse solo quello di fare business, importando salme da fuori regione, perché per i liguri i forni presenti sono più che sufficienti per garantire le cremazioni”, aveva dichiarato ieri il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, che ha da sempre seguito la questione.

“Un traguardo importante soprattutto per il territorio visto che l’impianto già presente è più che sufficiente, numeri alla mano – commenta Erika Venturini, Linea Condivisa Valbisagno Insieme – il Comune ha portato avanti questa decisione senza tener conto di questa mancanza normativa. Ci auguriamo che sia uno stop definitivo per un progetto inutile e pericoloso per la salute dei cittadini. Un’altra servitù per la vallata. Dobbiamo ringraziare il nostre referente in regione Gianni Pastorino e il lavoro svolto dal precedente presidente Roberto D’Avolio. E spero che l’attuale amministrazione municipale si decida a prendere una posizione”.

Punto interrogativo quindi sul destino del nuovo impianto previsto per Staglieno, per il quale nei mesi scorsi la gara di aggiudicazione dei lavori è terminata, con l’assegnazione del project financing alla cordata di imprese guidata dalla Crezza srl, proponente del progetto. Una assegnazione che però era rimasta già congelata a causa del ricorso al Tar presentato dalla rti guidata dalla Altair Funeral srl, arrivata prima per punteggio, ma scalzata per via del diritto di prelazione del proponente.

Genova24 ha provato a contattare gli assessori della giunta m per ora da Tursi nessun commento sulla vicenda, i cui contorni sono diventati in queste ore molto complicati. Il progetto prevede un investimento di 6,5 milioni di euro per una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi. Un’opera su cui si discute da due anni e che ha trovato l’opposizione dei residenti del quartiere, che vedrebbero sorgere a pochi metri dalle case un impianto ‘industriale’, capace di cremare 4500 salme all’anno, secondo le prime stime presentate nei mesi scorsi quando alla porta di Tursi bussò l’rti guidata dalla Crezza srl.

Ora le ipotesi sono due: attendere di capire quali saranno i ‘recinti’ della nuova normativa regionale – che potrebbe anche rimettere in discussione il sito di Staglieno, dove è già presente un impianto di cremazione – oppure azzerare il progetto. In quest’ultima ipotesi, però, potrebbero aprirsi scenari giudiziari intricati, visto che per il progetto genovese era arrivato alla conclusione del suo iter burocratico in attesa di vedere la messa in opera dei cantieri.