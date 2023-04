Starbucks si prepara ad aprire in via Porta degli Archi: ecco quando

Genova. È partito il conto alla rovescia per l’apertura di Starbucks in via Porta degli Archi, il primo punto vendita del noto brand a Genova e in Liguria.

I lavori di ristrutturazione all’interno della famosa caffetteria – a un passo da via XX Settembre, via del commercio e dello shopping genovese – stanno volgendo al termine. Gli operai lavorano spediti per rispettare la tabella di marcia e tutto procede come previsto.

Come appreso nelle settimane scorse il locale avrebbe aperto in primavera, tra fine aprile e inizio maggio. Ma oggi arriva la conferma dal responsabile dei lavori.

Starbucks apre le porte l‘8 maggio per i dipendenti e lo staff e, a metà della stessa settimana, intorno all’11 maggio per i clienti.