Starbucks esce allo scoperto in via Porta degli Archi e cerca personale

Genova. Logo bianco e verde con la sirena a due code, la fotografia di due giovani sorridenti davanti a un drink e la scritta a caratteri cubitali “come essere tra amici”.

Starbucks esce ufficialmente allo scoperto e intanto prosegue i lavori di allestimento del suo primo locale a Genova e in Liguria, con sede in via Porta degli Archi, a un passo da via XX Settembre.

L’apertura è prevista a fine maggio, ma la notizia dell’arrivo in città della nota caffetteria è già nell’aria da tempo, come la stessa ricerca di personale. Sulla porta di ingresso infatti è presente la scritta “unisciti a nostro team”.

A febbraio era comparso un annuncio di lavoro – pubblicato su Linkedin da Percassi, azienda che si occupa della gestione di reti commerciali in franchising – in cui si cercava uno ‘store manager’.