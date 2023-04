Sponsorizzazioni Samp e Spezia, Sansa e Tosi: “Non chiediamo la luna ma il rendiconto”

Genova. “Ieri, nella seduta di V Commissione, era all’ordine dei lavori l’audizione dei responsabili marketing delle società calcistiche professionistiche di serie A della Liguria, l’AC Sampdoria e lo Spezia Calcio. Purtroppo, i rappresentanti delle due non si sono presentati: gli uffici della Sampdoria hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare per impegni pregressi, dichiarando tuttavia di non capire il motivo della richiesta; lo Spezia Calcio invece non ha nemmeno risposto”.

Lo fa sapere il capogruppo regionale del M5S e presidente della V Commissione Controlli, verifica attuazione delle leggi, pari opportunità.

“Quanto successo è particolarmente grave perché, con la legge regionale voluta da Toti, le due società sono state indicate come affidatarie di contratti di servizi. Grave soprattutto perché con questo affidamento, le squadre hanno beneficiato di Fondi europei, quindi di soldi pubblici, per la promozione del brand “La mia Liguria” e di conseguenza anche per la promozione della nostra regione”.

“Avremmo voluto chiedere delucidazioni sulla rendicontazione delle attività svolte, che è un paletto preciso per beneficiare delle somme elargite, che ricordiamo ammontano a quasi 1,7 milioni di euro. I nostri dubbi, infatti, riguardano proprio la rendicontazione, che non è stata affrontata causa assenza dei rappresentanti. Avremmo voluto ricevere chiarimenti sull’operato delle società: in estrema sintesi, come è stata rendicontata una promozione anziché una sponsorizzazione? La differenza tra i due aspetti è fondamentale per beneficiare dei Fondi europei che la Giunta ha messo a loro disposizione. Altro aspetto rimasto purtroppo senza chiarimenti, l’iter comunicativo scelto dalle società. Vale a dire: come è stata effettuata la promozione della nostra regione sui loro canali social?”, conclude Tosi.

“Concordo con quanto affermato dal presidente della V Commissione Fabio Tosi circa la necessità di fare luce sull’efficacia del provvedimento, vale a dire giustificare come sia stato effettivamente promosso il nostro territorio a fronte di una cifra elargita e goduta pari a 1,7 milioni di euro. Rimane inevasa, peraltro, la vicenda riportata dalle stesse società calcistiche circa l’attribuzione di biglietti gratuiti alla Giunta regionale. Su questo aspetto, vale a dire sulla possibilità di fruire di ingressi omaggio, nulla da obiettare a patto che sia stato fatto un uso corretto degli stessi biglietti invitando alle partite di calcio i rappresentanti istituzionali. La questione dei biglietti gratuiti, tuttavia, apre ad altre considerazioni, visto che di fronte a una nostra precisa richiesta di avere un elenco dei fruitori ci sia stata opposta la normativa sulla privacy. Che nel caso di uno spettacolo pubblico cui vengono invitate autorità pubbliche, lascia il tempo che trova”. Così il capogruppo regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Non avendo le società di calcio partecipato alla Commissione, non è stato possibile verificare se lo stanziamento fatto dalla Giunta per l’attività promozionale riguardasse anche un possibile acquisto di biglietti. Ritengo che sia nostro diritto sapere come sono stati spesi e utilizzati soldi pubblici”, aggiunge Ferruccio Sansa, capogruppo regionale della Lista Sansa.