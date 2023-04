Spiaggia dei bambini a Voltri, Scajola elica a Lalla: “Disponibile per un incontro”

Genova. L’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola risponde al garante per l’Infanzia e l’adolescenza Francesco Lalla che in una nota sollecitava un intervento da parte di vari enti per ripristinare la “spiaggia dei bambini” di Voltri, fortemente erosa dalle mareggiate dello scorso inverno.

“Ho letto con attenzione la nota del dottor Lalla, comprendo le criticità esposte e condivido pienamente la preoccupazione – afferma l’assessore Marco Scajola, che prosegue in una nota inviata al garante e per conoscenza agli assessori di riferimento del Comune di Genova -. Sono disponibile a partecipare ad un incontro con tutti gli enti interessati e trovare insieme una soluzione alle criticità segnalate”

Conclude Scajola: “È dovere di tutti, ognuno con il suo ruolo, operare in modo tale da rendere fruibile l’accesso alle aree balneari alle persone disabili. Regione Liguria, in tal senso, sostiene attivamente i Comuni costieri con fondi annuali dedicati per l’abbattimento delle barriere architettoniche: ogni anno l’elenco si amplia fornendo un’offerta sempre più ampia sul territorio. Anche quest’anno sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute dai Comuni”.